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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Эспаньол
Алькоркон - Эспаньол: обзор матча 10 марта 2024
Алькоркон
10.03.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 30 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
76'
Чема
65'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Эспаньол
90'
+9
Желтая карточка
Х. Ласо
Замена
J. Bravo
️️️️
Х. Гонсалес
90'
+2
88'
Красная карточка
С. Санчес
85'
Замена
Х. Ласо
️️️️
Х. Пуадо
85'
Замена
П. Лосано
️️️️
К. Баре
Замена
И. Бильбао
️️️️
Я. Брайс
84'
ГОЛ! 1:1!
Чема
76'
74'
Желтая карточка
В. Руис
Замена
K. Obieta
️️️️
Х. Кастро
71'
Желтая карточка
Х. Кастро
66'
65'
ГОЛ! 0:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
О. Эль-Хилали
63'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
С. Санчес
63'
Замена
П. Милья
️️️️
Б. Кейта
Желтая карточка
Ó. Rivas
45'
+2
34'
Желтая карточка
Б. Кейта
6'
Желтая карточка
Л. Кабрера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
15
Javier Lara
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
3
David Morillas
(К)
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
19
Феде Вико
АП
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
40
Ángel Gómez
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
12
Gastón Valles
ЦФ
3-3-1-3
33
4
Кастро
4
5
Чема
8
88
Брайс
15
11
Гонсалес
19
17
Гарсия
3
4-2-2-2
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
4
Руис
6
Кабрера
21
Гомес
20
Грагера
88
Баре
25
Санчес
7
Пуадо
17
Кейта
22
Брейтуэйт
88
Брайс
24
Бильбао
24
Бильбао
88
Брайс
11
Гонсалес
10
10
11
Гонсалес
4
Кастро
21
21
4
Кастро
88
Баре
10
Лосано
10
Лосано
88
Баре
7
Пуадо
16
Ласо
16
Ласо
7
Пуадо
17
Кейта
11
Милья
11
Милья
17
Кейта
25
Санчес
17
Каррерас
17
Каррерас
25
Санчес
Остались в запасе
Алькоркон
Эспаньол
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
19
Феде Вико
АП
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
40
Ángel Gómez
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
12
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
1
Хесус Руис
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
21
Juan Artola
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
19
Феде Вико
АП
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
40
Ángel Gómez
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
12
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Алькоркон - Эспаньол
2
1
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
13
Офсайды
0
2
Количество передач
278
456
Сейвы
1
4
Точность передач %
65
79
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Йон Андер Гонсалес Эстебан
Стадион:
Santo Domingo, Alcorcon
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