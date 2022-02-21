- 21 февраля 2022
- 21:23 Фото «Аль-Садд» стал чемпионом Катара под руководством экс-тренера «Рубина» Грасии
- 5 февраля 2022
- 21:37 У 37-летнего Касорлы в 2022 году 5 игр и 7 результативных действий
- 22 ноября 2021
- 14:53 Хави хочет подписать алжирца Бунеджаха в «Барсу». Он забил 159 голов в 153 матчах за «Аль-Садд» 4
- 6 ноября 2021
- 08:11 Фото «Барселона» объявила о назначении Хави на пост главного тренера 3
- 5 ноября 2021
- 20:11 Фото Хави на банкете попрощался с «Аль-Саддом». Ради «Барселоны» тренер согласился на понижение зарплаты
- 18:44 Mundo Deportivo: «Барселона» и Хави совместно заплатят «Аль-Садду» компенсацию за уход тренера 3
- 16:58 Mundo Deportivo: «Барселона» не будет платить компенсацию за Хави 1
- 14:04 «Аль-Садд» объявил об уходе Хави в «Барселону» 4
- 4 ноября 2021
- 17:14 Sport.es: завтра «Барселона» объявит о назначении Хави 4
- 15:46 Sport.es: Хави обсудит уход в «Барселону» с владельцем «Аль-Садда». Лапорта не приехал на переговоры
- 11:36 Хави – о «Барселоне»: «Я очень хочу вернуться домой. Надеюсь, клубы договорятся» 1
- 3 ноября 2021
- 20:35 «Аль-Садд»: «Хотим сохранить Хави, не можем позволить ему уйти в это сложное время»
- 15:51 «Барселона» представит Хави 8 ноября. Контракт – до 2024 года 1
- 13:56 Mundo Deportivo: делегация «Барселоны» вылетела в Доху для завершения переговоров с Хави 1
- 2 ноября 2021
- 20:58 Mundo Deportivo: Хави будет получать в «Барселоне» меньше, чем в «Аль-Садде» 1
- 1 ноября 2021
- 22:47 Sport.es: Хави дебютирует на посту тренера «Барселоны» 20 ноября в дерби с «Эспаньолом» 3
- 30 октября 2021
- 11:32 «Аль-Садд» – о Хави в «Барселоне»: «Он имеет двухлетний контракт и сосредоточен на предстоящих матчах»
- 10:25 Sport.es: Хави попрощался с игроками «Аль-Садда». Он возглавит «Барселону» на следующей неделе 1
- 29 октября 2021
- 13:25 «Барселона» не хочет платить сумму отступных за Хави 9
- 28 октября 2021
- 20:40 Хави – о «Барселоне»: «Я сосредоточен на работе в «Аль-Садде». Ничего другого сказать не могу»
- 10:41 Mundo Deportivo: Хави согласился возглавить «Барселону» 5
- 08:33 «Барселона» хочет заменить Кумана на Хави 5
- 23 октября 2021
- 08:55 Фото Хави выиграл седьмой трофей в тренерской карьере
- 5 июня 2021
- 11:57 Хави: «Я уже дважды отказывал «Барселоне» 7
- 13 мая 2021
- 09:19 Фото Официально: Хави в «Аль-Садде» до 2023 года 5
- 9 апреля 2021
- 22:26 «Аль-Садд» Хави выиграл чемпионат Катара без поражений 6
- 8 марта 2021
- 09:26 Фото «Аль-Садд» стал чемпионом Катара. Хави выиграл шестой трофей в качестве тренера 3
- 18 февраля 2021
- 09:41 Журналист Скира: «Барселона» хочет, чтобы Хави летом возглавил команду 9
- 19 декабря 2020
- 10:54 Хави не намерен покидать «Аль-Садд» до 2022 года 4
- 30 июля 2020
- 07:55 Фото Хави вылечился от коронавируса 1