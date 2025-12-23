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Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Садд
Новости
€ 52 млн
Аль-Садд - новости команды
Доха
Катар. Лига звезд
Стадион:
Ясим Бин Хамад
Сайт:
http://www.al-saddclub.com/output/Page1.asp
Тренер:
Рэзван Луческу
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Результаты
Расписание
Таблица
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
1 сентября
9
Экс-тренер «Зенита» Манчини остался без клуба
13 июня
Промах экс-зенитовца не позволил «Аль-Садду» выйти в полуфинал азиатской ЛЧ
16 апреля
6
Экс-тренер «Зенита» выиграл национальный чемпионат
14 апреля
1
Видео
Клаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
13 апреля
2
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Аль-Садд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026
13 апреля
«Аль-Садд» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 1.62
12 апреля
Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Италии
2 апреля
4
Реакция фанатов «Зенита» на побег Клаудиньо из Катара
12 марта
8
Экс-зенитовец Клаудиньо сбежал из атакуемого Катара
12 марта
2
Нобоа – о Манчини в «Зените»: «Никто не воспринимал его как главного тренера»
28 февраля
1
Трансляция
«Аль-Садд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026
17 февраля
Клаудиньо недоволен своим положением в «Аль-Садде»: подробности
16 февраля
7
«Трактор» – «Аль-Садд»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
9 февраля
Видео
Клаудиньо тепло обратился к болельщикам «Зенита»
17 января
4
Видео
Клаудиньо навестил «Зенит» в Катаре
17 января
1
Трансляция
«Аль-Садд» – «Шабаб Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025
2025.12.23 17:50
«Аль-Садд» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 23 декабря 2025 с коэффициентом 1.52
2025.12.22 08:10
Фото
Катарский «Аль-Садд» назначил экс-тренера «Зенита»
2025.11.13 15:49
1
Экс-тренер «Зенита» возглавит команду Клаудиньо из Катара
2025.11.10 21:47
1
Реакция Свищева на вердикт МВД по делу Клаудиньо
2025.10.24 21:58
24
МВД огласило вердикт по делу Клаудиньо
2025.10.24 17:31
13
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Аль-Садд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025
2025.10.21 20:05
«Аль-Хиляль» – «Аль-Садд»: прогноз и ставки на матч 21 октября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.10.20 10:14
Генпрокуратура продолжает проверку слов Клаудиньо про Россию: «Его извинения не убедили»
2025.10.09 23:11
9
Круговой – о Катаре: «Не представляю, как Клаудиньо играет тут каждую неделю»
2025.09.09 20:51
1
Видео
Клаудиньо вручил подарок Круговому после матча Катар – Россия
2025.09.09 17:42
1
Овчинников – о Клаудиньо: «Разве можно верить бразильцам?»
2025.09.08 22:10
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Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
2025.09.08 10:58
2
Клаудиньо скучает по России – ранее он говорил, что хотел покинуть страну
2025.09.07 23:35
8
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3
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