Клаудиньо готов приехать на матч «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо, посетивший товарищеский матч Катар – Россия, рассказал, что поддерживает связь с друзьями в петербургском клубе.

– Рад приехать на игру, увидеть партнеров, с кем играл в России.

– Сергеев забил гол. Как вам?

– Ваня забивает много. И сегодня забил, молодец.

– Как ваша адаптация в «Аль‑Садде»?

– С каждым днем все лучше и лучше. Мои партнeры помогают адаптироваться.

– Скучаете по России? Когда приедете на матч «Зенита»?

– Когда получится, приеду погостить в Санкт‑Петербург. Там много друзей у меня. Я всегда на связи с друзьями. Скучаю по ним. «Зенит» – чемпион, давай «Зенит»!