Клаудиньо готов приехать на матч «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо, посетивший товарищеский матч Катар – Россия, рассказал, что поддерживает связь с друзьями в петербургском клубе.
– Рад приехать на игру, увидеть партнеров, с кем играл в России.
– Сергеев забил гол. Как вам?
– Ваня забивает много. И сегодня забил, молодец.
– Как ваша адаптация в «Аль‑Садде»?
– С каждым днем все лучше и лучше. Мои партнeры помогают адаптироваться.
– Скучаете по России? Когда приедете на матч «Зенита»?
– Когда получится, приеду погостить в Санкт‑Петербург. Там много друзей у меня. Я всегда на связи с друзьями. Скучаю по ним. «Зенит» – чемпион, давай «Зенит»!
- В январе петербургский клуб продал 28-летнего Клаудиньо «Аль-Садду» за 20 миллионов евро. У футболиста есть также российское гражданство.
- Ранее депутат госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что высказывания Клаудиньо рассматривает Генпрокуратура.
Источник: «Матч ТВ»