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  • «Аль-Садд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

«Аль-Садд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

17 февраля, 17:50
Аль-Садд
17.02.2026, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 8 тур
1 : 4
Завершен
Аль-Иттихад
10' У. Ауа 18' Ю. Эн-Несири 33' П. Мигель (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
5
Тарек Салман
ЦП
80
Agustin Soria
ЦП
33
Клаудиньо
АП
16
Буалем Хухи
ПВ
30
Акрам Афиф
(К) ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Фабиньо
(К) ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
32
Karim Dib
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Али Асад
ОП
15
Anas Abdulsalam Abweny
ЦП
68
Zaid Mahmoud
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
2-2-2-4
22
Баршам
6
Отавио
2
Мигель
5
Салман
80
33
Клаудиньо
16
Хухи
30
Афиф
11
9
Фирмино
19
Мухика
4-2-2-1-1
1
Райкович
13
Шанкити
15
Кадеш
77
Келлер
2
Митай
2
Перейра
6
Фабиньо
17
Думбия
10
Ауа
78
Фернандеш
21
Эн-Несири
5
Салман
29
Сайсс
29
Сайсс
5
Салман
2
Мигель
3
3
2
Мигель
11
15
15
11
24
Дилросун
24
Дилросун
30
Афиф
23
23
30
Афиф
2
Перейра
4
Шимич
4
Шимич
2
Перейра
17
Думбия
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
17
Думбия
78
Фернандеш
34
Бергвейн
34
Бергвейн
78
Фернандеш
10
Ауа
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
10
Ауа
21
Эн-Несири
99
Иленихена
99
Иленихена
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Аль-Садд
Аль-Иттихад
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
32
Karim Dib
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
68
Zaid Mahmoud
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
32
Karim Dib
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
68
Zaid Mahmoud
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Аль-Садд - Аль-Иттихад
2
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
9
Офсайды
4
3
Количество передач
472
505
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.63
2.19
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Садд» против «Аль-Иттихада», 8-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Садд» – «Аль-Иттихад»

«Аль-Садд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Иттихад Аль-Садд
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