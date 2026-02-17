Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Садд» против «Аль-Иттихада», 8-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Садд» – «Аль-Иттихад»