17.02.2026, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 8 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 8 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Аль-Садд
Аль-Садд
2-2-2-4
22
Баршам
6
Отавио
2
Мигель
5
Салман
80
33
Клаудиньо
16
Хухи
30
Афиф
11
9
Фирмино
19
Мухика
4-2-2-1-1
1
Райкович
13
Шанкити
15
Кадеш
77
Келлер
2
Митай
2
Перейра
6
Фабиньо
17
Думбия
10
Ауа
78
Фернандеш
21
Эн-Несири
5
Салман
29
Сайсс
29
Сайсс
5
Салман
2
Мигель
3
3
2
Мигель
11
15
15
11
24
Дилросун
24
Дилросун
30
Афиф
23
23
30
Афиф
2
Перейра
4
Шимич
4
Шимич
2
Перейра
17
Думбия
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
17
Думбия
78
Фернандеш
34
Бергвейн
34
Бергвейн
78
Фернандеш
10
Ауа
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
10
Ауа
21
Эн-Несири
99
Иленихена
99
Иленихена
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Аль-Садд
Аль-Иттихад
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
32
Karim Dib
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
68
Zaid Mahmoud
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
32
Karim Dib
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
68
Zaid Mahmoud
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Аль-Садд - Аль-Иттихад
2
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
9
Офсайды
4
3
Количество передач
472
505
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.63
2.19
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Садд» против «Аль-Иттихада», 8-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Садд» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»