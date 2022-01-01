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Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Садд
Состав
€ 52 млн
Аль-Садд - состав команды
Доха
Катар. Лига звезд
Стадион:
Ясим Бин Хамад
Сайт:
http://www.al-saddclub.com/output/Page1.asp
Тренер:
Рэзван Луческу
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
22
Баршам Мешаал
Вра
28
€ 0.7 млн
1
Аль-Шиб Саад
Вра
36
€ 0.075 млн
31
Yousef Abdullah Balideh
Вра
-
6
Отавио Пауло
Защ
31
€ 2.5 млн
20
Аталь Юсеф
Защ
30
€ 2 млн
55
Хазбави Мохаммад Амин
Защ
23
€ 1.2 млн
29
Сайсс Ромен
Защ
36
€ 1.2 млн
37
Сухаиль Ахмед
Защ
27
€ 0.275 млн
13
Аль-Язиди Абдулла Бадр
Защ
24
€ 0.2 млн
2
Мигель Педро
Защ
36
€ 0.15 млн
3
Younes El Hannach
Защ
-
33
Клаудиньо
Пол
29
€ 12 млн
4
Камара Мохамед
Пол
26
€ 9 млн
18
Гильерме
Пол
35
€ 0.7 млн
5
Салман Тарек
Пол
28
€ 0.5 млн
11
Ваад Мохаммед
Пол
26
€ 0.45 млн
26
Прим Пау
Пол
20
€ 0.4 млн
14
Машаал Мустафа
Пол
25
€ 0.25 млн
16
Хухи Буалем
Пол
36
€ 0.2 млн
8
Асад Али
Пол
33
€ 0.1 млн
80
Agustin Soria
Пол
-
15
Anas Abdulsalam Abweny
Пол
-
11
Афиф Акрам
Нап
29
€ 8 млн
19
Мухика Рафа
Нап
27
€ 7 млн
9
Фирмино Роберто
Нап
35
€ 4 млн
24
Дилросун Явайро
Нап
28
€ 1 млн
10
Аль-Хайдос Хасан
Нап
35
€ 0.3 млн
21
Giovani
Нап
-
23
A. Hatim
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 11, нападающих: 7
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