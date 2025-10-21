21.10.2025, вторник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 3 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 3 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-2-1-2
37
Буну
19
Эрнандес
3
Кулибали
4
Акчичек
24
Аль-Харби
8
Невеш
28
Канно
22
Милинкович-Савич
37
Сезар
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
3-1-2-1-3
22
Баршам
37
Сухаиль
2
Мигель
6
Отавио
4
Камара
5
Салман
8
Гильерме
33
Клаудиньо
11
30
Афиф
9
Фирмино
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
9
Аль-Хамдан
78
Ладжами
78
Ладжами
9
Аль-Хамдан
22
Милинкович-Савич
88
Аль-Малки
88
Аль-Малки
22
Милинкович-Савич
19
Эрнандес
17
Дариси
17
Дариси
19
Эрнандес
38
Леонардо
29
Нуньес
29
Нуньес
38
Леонардо
2
Мигель
13
Аль-Язиди
13
Аль-Язиди
2
Мигель
4
Камара
80
80
4
Камара
11
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
11
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Садд
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
10
Малком
ПВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
6
Пау Прим
ОП
7
Мохаммед Ваад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
19
Рафа Мухика
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
10
Малком
ПВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Остались в запасе
1
Саад Аль-Шиб
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
6
Пау Прим
ОП
7
Мохаммед Ваад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
19
Рафа Мухика
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Бруну Пинейру
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Садд
2
4
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
10
Офсайды
2
2
Количество передач
384
429
Сейвы
0
5
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Садда», 3 тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Садд»
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Источник: «Бомбардир»