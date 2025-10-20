Введите ваш ник на сайте
«Аль-Хиляль» – «Аль-Садд»: прогноз и ставки на матч 21 октября 2025 с коэффициентом 1.70

20 октября 2025 10:55
Аль-Хиляль - Аль-Садд
21 окт. 2025, вторник 21:15 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа Аль-Хиляля
Сделать ставку

21 октября на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде состоится матч третьего тура Лиги чемпионов Азии Элита между «Аль-Хилялем» и «Аль-Саддом». Саудовский клуб подходит к игре в блестящей форме, тогда как катарцы пока не могут прервать серию ничьих.

«Аль-Хиляль»

Команда уверенно проводит сезон и демонстрирует стабильную результативность. В последнем туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Иттифак» со счeтом 5:0, подтвердив мощь в атаке. В пяти последних матчах клуб забил 15 голов и пропустил 6, показывая средний показатель 3 забитых за игру. Команда отличается высокой скоростью перехода из обороны в атаку и агрессивным стилем на флангах. На своeм поле «Аль-Хиляль» играет уверенно и редко теряет очки.

«Аль-Садд»

Катарский клуб переживает непростую серию – четыре ничьи подряд и отсутствие побед в Лиге чемпионов. В последней встрече команда сыграла 1:1 с «Аль-Шарджей», вновь упустив преимущество во втором тайме. За последние пять матчей «Аль-Садд» забил 4 мяча и пропустил 5, в среднем по 0,8 и 1 голу соответственно. При этом команда почти в каждом матче создаeт моменты, но испытывает проблемы с реализацией. Стабильность в обороне остаeтся слабым местом – команда пропускает в семи подряд встречах турнира.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

  • Победы в 4 последних матчах
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • Средняя статистика: 3,0 забитого и 1,2 пропущенного за игру
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Аль-Садд»

  • Не выигрывает 4 матча подряд
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Средняя статистика: 0,8 забитого и 1,0 пропущенного за игру
  • 3 ничьи подряд в Лиге чемпионов

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Садд
1 : 1
26.11.2024
Аль-Хиляль

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Садд»

Хозяева подходят к игре в статусе явного фаворита. «Аль-Хиляль» показывает уверенную игру в атаке и отличается высокой реализацией. При этом команда часто теряет концентрацию в защите, что может позволить гостям забить ответный мяч. «Аль-Садд» же в последнее время слишком часто играет на удержание результата, что против столь мощного соперника вряд ли сработает.

Ожидается, что «Аль-Хиляль» будет владеть инициативой и активно атаковать с первых минут. Саудовцы должны использовать своe преимущество в классе и домашние трибуны. Гости постараются сыграть на контратаках, но едва ли смогут сдержать атакующий натиск.

Рекомендованные ставки

  • Победа Аль-Хиляля – коэффициент 1.70
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.70
Победа Аль-Хиляля
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Садд Аль-Хиляль
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 