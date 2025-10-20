21 октября на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде состоится матч третьего тура Лиги чемпионов Азии Элита между «Аль-Хилялем» и «Аль-Саддом». Саудовский клуб подходит к игре в блестящей форме, тогда как катарцы пока не могут прервать серию ничьих.

«Аль-Хиляль»

Команда уверенно проводит сезон и демонстрирует стабильную результативность. В последнем туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Иттифак» со счeтом 5:0, подтвердив мощь в атаке. В пяти последних матчах клуб забил 15 голов и пропустил 6, показывая средний показатель 3 забитых за игру. Команда отличается высокой скоростью перехода из обороны в атаку и агрессивным стилем на флангах. На своeм поле «Аль-Хиляль» играет уверенно и редко теряет очки.

«Аль-Садд»

Катарский клуб переживает непростую серию – четыре ничьи подряд и отсутствие побед в Лиге чемпионов. В последней встрече команда сыграла 1:1 с «Аль-Шарджей», вновь упустив преимущество во втором тайме. За последние пять матчей «Аль-Садд» забил 4 мяча и пропустил 5, в среднем по 0,8 и 1 голу соответственно. При этом команда почти в каждом матче создаeт моменты, но испытывает проблемы с реализацией. Стабильность в обороне остаeтся слабым местом – команда пропускает в семи подряд встречах турнира.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

Победы в 4 последних матчах

Забивает в 13 матчах подряд

Средняя статистика: 3,0 забитого и 1,2 пропущенного за игру

Пропускает в 3 последних матчах

«Аль-Садд»

Не выигрывает 4 матча подряд

Забивает в 7 матчах подряд

Средняя статистика: 0,8 забитого и 1,0 пропущенного за игру

3 ничьи подряд в Лиге чемпионов

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Садд»

Хозяева подходят к игре в статусе явного фаворита. «Аль-Хиляль» показывает уверенную игру в атаке и отличается высокой реализацией. При этом команда часто теряет концентрацию в защите, что может позволить гостям забить ответный мяч. «Аль-Садд» же в последнее время слишком часто играет на удержание результата, что против столь мощного соперника вряд ли сработает.

Ожидается, что «Аль-Хиляль» будет владеть инициативой и активно атаковать с первых минут. Саудовцы должны использовать своe преимущество в классе и домашние трибуны. Гости постараются сыграть на контратаках, но едва ли смогут сдержать атакующий натиск.

Рекомендованные ставки