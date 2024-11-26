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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Садд - Аль-Хиляль
Аль-Садд - Аль-Хиляль: обзор матча 26 ноября 2024
Аль-Садд
26.11.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 5 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Хиляль
71'
П. Отавио
10'
А. аль-Булеахи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Садд - Аль-Хиляль
Замена
А. Сухаиль
️️️️
Т. Салман
90'
+9
90'
+2
Замена
М. Аль-Харби
️️️️
Р. Лоди
90'
+2
Замена
Я. аш-Шахрани
️️️️
Ж. Канселу
79'
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
Н. Аль-Давсари
ГОЛ! 1:1!
П. Отавио
71'
Замена
А. Унас
️️️️
Ю. Абдурисаг
67'
Замена
П. Отавио
️️️️
Ю. Аталь
67'
Замена
G.
️️️️
Кристо
66'
66'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
М. Леонардо
Желтая карточка
А. Афиф
45'
+5
16'
Желтая карточка
Н. Аль-Давсари
10'
ГОЛ! 0:1!
А. аль-Булеахи
Пас отдал
М. Канно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
7
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
17
Кристо
ЦФ
30
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
21
Abdessamed Bounacer
ЦЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
8
Гильерме
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
11
Giovani
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
2-2-2-1-3
22
Баршам
20
Аталь
29
Сайсс
4
Камара
7
Ваад
5
Салман
14
Машаал
16
Хухи
15
Абдурисаг
30
Афиф
17
Кристо
3-2-1-1-2
37
Буну
55
аль-Булеахи
87
Тамбакти
3
Кулибали
2
Канселу
6
Аль-Давсари
28
Канно
29
Аль-Давсари
9
Митрович
38
Леонардо
20
Аталь
6
Отавио
6
Отавио
20
Аталь
5
Салман
37
Сухаиль
37
Сухаиль
5
Салман
15
Абдурисаг
96
Унас
96
Унас
15
Абдурисаг
17
Кристо
11
11
17
Кристо
2
Канселу
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
2
Канселу
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
38
Леонардо
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
6
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Садд
Аль-Хиляль
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Abdessamed Bounacer
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
8
Гильерме
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
21
Abdessamed Bounacer
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
8
Гильерме
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Садд - Аль-Хиляль
1
1
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
8
11
Офсайды
2
2
Количество передач
411
529
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Ясим Бин Хамад
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