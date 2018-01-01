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Чехия. Шанс Лига
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Опава
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Опава - результаты матчей
Опава
Чехия. Шанс Лига
Сайт:
http://https://www.sfc.cz/
Тренер:
Роман Скухравы
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Чехия. Синот Лига. 2020/2021
Чехия. Синот Лига. 2019/2020
Чехия. Плей-офф. 2018/2019
Чехия. Синот Лига. 2018/2019
29.05 | 18:00
Опава
1 : 3
Виктория
23.05 | 18:00
Зброевка
4 : 1
Опава
15.05 | 16:00
Опава
1 : 2
Сигма
08.05 | 16:00
Фастав
1 : 1
Опава
01.05 | 16:00
Опава
1 : 1
Богемианс 1905
25.04 | 17:00
Спарта
4 : 2
Опава
21.04 | 16:00
Опава
0 : 2
Слован
17.04 | 15:00
Млада Болеслав
2 : 0
Опава
10.04 | 17:00
Баник
3 : 0
Опава
03.04 | 17:00
Опава
1 : 2
Словацко
21.03 | 20:30
Славия
4 : 0
Опава
13.03 | 16:00
Опава
1 : 0
Пардубице
06.03 | 18:00
Теплице
3 : 1
Опава
27.02 | 16:00
Опава
0 : 1
Яблонец
21.02 | 16:00
Динамо
0 : 1
Опава
13.02 | 16:00
Опава
0 : 0
Пршибрам
06.02 | 18:00
Карвина
3 : 1
Опава
31.01 | 16:00
Опава
0 : 2
Зброевка
27.01 | 18:00
Богемианс 1905
0 : 0
Опава
23.01 | 16:00
Сигма
4 : 1
Опава
20.01 | 20:00
Опава
0 : 3
Спарта
16.01 | 16:00
Опава
0 : 0
Фастав
16.12 | 16:00
Слован
2 : 0
Опава
12.12 | 16:00
Опава
2 : 2
Млада Болеслав
05.12 | 16:00
Опава
1 : 2
Баник
28.11 | 18:00
Словацко
3 : 1
Опава
21.11 | 20:30
Опава
0 : 6
Славия
07.11 | 16:00
Пардубице
1 : 0
Опава
03.10 | 17:30
Опава
2 : 1
Теплице
27.09 | 16:30
Яблонец
4 : 1
Опава
19.09 | 17:30
Опава
0 : 0
Динамо
12.09 | 18:00
Пршибрам
1 : 1
Опава
29.08 | 18:00
Опава
1 : 2
Карвина
21.08 | 19:00
Виктория
3 : 1
Опава
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