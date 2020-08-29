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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Карвина
Опава - Карвина: обзор матча 29 августа 2020
Опава
29.08.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Карвина
46'
K. Mondek
62'
M. Papadopulos
82'
R. Mikus
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Карвина
90'
+2
Желтая карточка
L. Bartosak
90'
Замена
M. Janecka
️️️️
К. Косе
90'
Замена
️️️️
Т. Острак
Желтая карточка
K. Mondek
86'
Замена
Р. Дедич
️️️️
М. Хелешич
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
R. Mikus
Замена
️️️️
B. Dordic
66'
Замена
V. Jurena
️️️️
J. Texl
66'
62'
ГОЛ! 1:1!
M. Papadopulos
Пас отдал
Д. Ндефе
60'
Замена
T. Jursa
️️️️
J.
60'
Замена
Э. Сантос
️️️️
В. Смрз
52'
Замена
R. Mikus
️️️️
M. Hanousek
ГОЛ! 1:0!
K. Mondek
46'
Желтая карточка
J. Texl
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Jan Žídek
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
7
Pavel Zavadil
ЦП
23
Bojan Dordic
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
0
L. Holik
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Карвина
0
M. Sindelar
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
21
Jean
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
7
Томаш Острак
АП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Опава
21
Vaclav Jurena
ЦП
15
Adam Rychlý
ЦП
1
Vojtech Srom
ЦФ
12
Adam Gorčica
ЦФ
25
Adam Scudla
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Карвина
23
Daniel Stropek
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
10
R. Mikus
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
3-5-1
1
21
0
20
Хелешич
23
6
20
2
Гаразим
7
0
3-5-1-2
0
2
Ндефе
31
33
Твардзик
21
42
Смрз
5
Косе
25
7
Острак
26
27
0
21
21
0
15
15
20
Хелешич
33
Дедич
33
Дедич
20
Хелешич
25
10
10
25
42
Смрз
3
Сантос
3
Сантос
42
Смрз
5
Косе
0
0
5
Косе
21
8
8
21
Остались в запасе
Опава
Карвина
1
Vojtech Srom
ЦФ
12
Adam Gorčica
ЦФ
25
Adam Scudla
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
23
Daniel Stropek
ЦЗ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
1
Vojtech Srom
ЦФ
12
Adam Gorčica
ЦФ
25
Adam Scudla
ЦФ
Остались в запасе
23
Daniel Stropek
ЦЗ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Опава - Карвина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
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