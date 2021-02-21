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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Опава
Динамо - Опава: обзор матча 21 февраля 2021
Динамо
21.02.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Опава
88'
D. Brezina
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Опава
89'
Замена
T. Rataj
️️️️
Т. Чванчара
89'
Замена
M. Hrabina
️️️️
K. Mondek
88'
ГОЛ! 0:1!
D. Brezina
Желтая карточка
M. Králik
85'
82'
Желтая карточка
М. Хелешич
79'
Желтая карточка
Р. Дедич
Замена
️️️️
П. Цавош
78'
78'
Замена
Р. Дедич
️️️️
T. Smola
Замена
J. Vais
️️️️
M. Alvir
78'
74'
Замена
J. Řezníček
️️️️
P. Hellebrand
Замена
Д. Диоп
️️️️
K. Meszaros
46'
34'
Желтая карточка
Т. Чванчара
Замена
П. Бранднер
️️️️
D. Ledecky
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
0
P. Javorek
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
6
Джосс Дидиба
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
0
D. Brezina
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
10
Филип Гавелка
ЦП
9
Матей Валента
АП
0
J. Vais
ЦФ
8
Lukas Janosik
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Опава
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
6
Jan Řezníček
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
3-3-5
12
Чолич
5
Гавел
5
0
0
8
Цавош
11
33
0
0
3
1-2-4-3
1
20
Хелешич
4
Тьехи
6
Дидиба
25
20
18
9
Несицки
0
70
Чванчара
0
11
0
0
11
0
77
Диоп
77
Диоп
0
0
11
Бранднер
11
Бранднер
0
70
Чванчара
0
0
70
Чванчара
20
9
9
20
18
6
6
18
0
33
Дедич
33
Дедич
0
Остались в запасе
Динамо
Опава
42
Войтех Ворел
ВР
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
10
Филип Гавелка
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
14
Jan Schaffartzik
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
9
Матей Валента
АП
8
Lukas Janosik
ЦФ
10
Филип Гавелка
ЦП
Остались в запасе
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
14
Jan Schaffartzik
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Динамо - Опава
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
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Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
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