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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Млада Болеслав
Опава - Млада Болеслав: обзор матча 12 декабря 2020
Опава
12.12.2020, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Млада Болеслав
35'
T. Rataj
5'
И. Клима
50'
И. Клима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Млада Болеслав
90'
+3
Желтая карточка
Р. Мазань
Пенальти не реализован!
Х. Тьехи
90'
+1
90'
Желтая карточка
Л. Будински
Желтая карточка
V. Jurena
86'
Желтая карточка
J. Žídek
85'
80'
Замена
Д. Дудера
️️️️
O. Zahustel
72'
Желтая карточка
Я. Клима
Замена
T. Koschatzky
️️️️
T. Rataj
71'
70'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Фулнек
Желтая карточка
M. Hrabina
63'
Желтая карточка
Д. Дидиба
57'
50'
ГОЛ! 1:2!
И. Клима
Пас отдал
Д. Яношек
ГОЛ! 1:1!
T. Rataj
Пас отдал
B. Dordic
35'
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Клима
Пас отдал
А. Татаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
6
Джосс Дидиба
ОП
2
Степан Гаразим
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
23
Bojan Dordic
ЦП
0
L. Holik
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
1
Vojtech Srom
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Млада Болеслав
27
Роберт Мазань
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
0
O. Zahustel
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
25
Jiří Kulhánek
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
28
D. Vecerka
ЦФ
0
Tomas Koschatzky
ЦФ
Млада Болеслав
35
Якуб Маркович
ВР
25
Петер Мареш
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
6
Martin Graiciar
ЦФ
3-2-3-3
9
20
Хелешич
21
4
Тьехи
6
Дидиба
2
Гаразим
21
23
1
0
0
3-2-4-2
0
39
Клима
39
Крапка
27
Мазань
5
Татаев
22
Фулнек
32
Будински
39
Яношек
25
23
Клима
99
0
0
0
0
22
Фулнек
9
Икаунекс
9
Икаунекс
22
Фулнек
0
23
Дудера
23
Дудера
0
Остались в запасе
Опава
Млада Болеслав
28
D. Vecerka
ЦФ
22
Kryštof Lasák
ВР
Главный тренер
Роман Скухравы
35
Якуб Маркович
ВР
25
Петер Мареш
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
6
Martin Graiciar
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
28
D. Vecerka
ЦФ
22
Kryštof Lasák
ВР
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
25
Петер Мареш
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
6
Martin Graiciar
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Опава - Млада Болеслав
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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