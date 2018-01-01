Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
26
8
0
85
20
65
86
34
23
5
6
82
43
39
74
33
21
6
6
59
30
29
69
33
17
7
9
50
32
18
58
34
17
7
10
60
45
15
58
34
14
10
10
44
32
12
52
34
15
7
12
41
42
-1
52
34
13
10
11
48
38
10
49
34
11
12
11
40
40
0
45
34
10
13
11
40
37
3
43
34
10
9
15
49
54
-5
39
34
9
12
13
37
49
-12
39
34
9
11
14
33
47
-14
38
34
8
8
18
30
50
-20
32
34
7
9
18
34
66
-32
30
34
5
11
18
33
57
-24
26
34
5
11
18
25
60
-35
26
34
3
8
23
23
71
-48
17
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
2
0
45
9
36
47
16
13
2
1
34
13
21
41
17
13
1
3
46
21
25
40
17
12
2
3
39
15
24
38
17
8
6
3
28
15
13
30
17
8
6
3
26
18
8
30
17
8
5
4
25
13
12
29
17
7
7
3
27
15
12
28
17
7
7
3
23
14
9
28
17
5
5
7
20
20
0
20
17
5
5
7
27
28
-1
20
17
5
4
8
14
24
-10
19
17
4
6
7
18
23
-5
18
17
4
6
7
17
24
-7
18
17
4
4
9
17
28
-11
16
17
3
4
10
13
31
-18
13
17
2
5
10
15
28
-13
11
17
2
5
10
11
29
-18
11
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
6
0
40
11
29
39
17
10
4
3
36
22
14
34
16
9
2
5
25
19
6
29
17
8
4
5
25
17
8
28
17
6
7
4
20
20
0
25
17
7
3
7
17
17
0
24
17
7
1
9
15
24
-9
22
17
5
6
6
19
26
-7
21
17
5
5
7
21
30
-9
20
17
5
4
8
20
23
-3
19
17
5
4
8
22
26
-4
19
17
4
7
6
19
23
-4
19
17
4
4
9
13
22
-9
16
17
3
6
8
17
23
-6
15
17
3
6
8
18
29
-11
15
17
2
7
8
12
29
-17
13
17
3
3
11
17
42
-25
12
17
1
3
13
12
42
-30
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире