Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Опава - турнирная таблица

Опава
Чехия. Шанс Лига
Сайт:
http://https://www.sfc.cz/
Тренер:
Роман Скухравы
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Славия
2
Спарта
3
Яблонец
4
Словацко
5
Виктория
6
Слован
7
Пардубице
8
Баник
9
Сигма
10
Богемианс 1905
11
Млада Болеслав
12
Карвина
13
Динамо
14
Фастав
15
Теплице
16
Зброевка
17
Пршибрам
18
Опава
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
26
8
0
85
20
65
86
34
23
5
6
82
43
39
74
33
21
6
6
59
30
29
69
33
17
7
9
50
32
18
58
34
17
7
10
60
45
15
58
34
14
10
10
44
32
12
52
34
15
7
12
41
42
-1
52
34
13
10
11
48
38
10
49
34
11
12
11
40
40
0
45
34
10
13
11
40
37
3
43
34
10
9
15
49
54
-5
39
34
9
12
13
37
49
-12
39
34
9
11
14
33
47
-14
38
34
8
8
18
30
50
-20
32
34
7
9
18
34
66
-32
30
34
5
11
18
33
57
-24
26
34
5
11
18
25
60
-35
26
34
3
8
23
23
71
-48
17
Команда
1
Славия
2
Яблонец
3
Спарта
4
Виктория
5
Баник
6
Пардубице
7
Словацко
8
Слован
9
Богемианс 1905
10
Сигма
11
Млада Болеслав
12
Динамо
13
Карвина
14
Теплице
15
Фастав
16
Пршибрам
17
Зброевка
18
Опава
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
2
0
45
9
36
47
16
13
2
1
34
13
21
41
17
13
1
3
46
21
25
40
17
12
2
3
39
15
24
38
17
8
6
3
28
15
13
30
17
8
6
3
26
18
8
30
17
8
5
4
25
13
12
29
17
7
7
3
27
15
12
28
17
7
7
3
23
14
9
28
17
5
5
7
20
20
0
20
17
5
5
7
27
28
-1
20
17
5
4
8
14
24
-10
19
17
4
6
7
18
23
-5
18
17
4
6
7
17
24
-7
18
17
4
4
9
17
28
-11
16
17
3
4
10
13
31
-18
13
17
2
5
10
15
28
-13
11
17
2
5
10
11
29
-18
11
Команда
1
Славия
2
Спарта
3
Словацко
4
Яблонец
5
Сигма
6
Слован
7
Пардубице
8
Карвина
9
Виктория
10
Баник
11
Млада Болеслав
12
Динамо
13
Фастав
14
Богемианс 1905
15
Зброевка
16
Пршибрам
17
Теплице
18
Опава
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
6
0
40
11
29
39
17
10
4
3
36
22
14
34
16
9
2
5
25
19
6
29
17
8
4
5
25
17
8
28
17
6
7
4
20
20
0
25
17
7
3
7
17
17
0
24
17
7
1
9
15
24
-9
22
17
5
6
6
19
26
-7
21
17
5
5
7
21
30
-9
20
17
5
4
8
20
23
-3
19
17
5
4
8
22
26
-4
19
17
4
7
6
19
23
-4
19
17
4
4
9
13
22
-9
16
17
3
6
8
17
23
-6
15
17
3
6
8
18
29
-11
15
17
2
7
8
12
29
-17
13
17
3
3
11
17
42
-25
12
17
1
3
13
12
42
-30
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
3
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
7
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
7
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+