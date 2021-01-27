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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Опава
Богемианс 1905 - Опава: обзор матча 27 января 2021
Богемианс 1905
27.01.2021, среда, 18:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Опава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Опава
90'
+6
Желтая карточка
V. Fendrich
90'
+5
Замена
М. Хелешич
️️️️
K. Mondek
90'
+1
Замена
D. Vecerka
️️️️
L. Holik
Замена
П. Хронек
️️️️
А. Ваничек
90'
Замена
T. Necid
️️️️
К. Вацек
90'
Замена
V. Novak
️️️️
Р. Квет
80'
76'
Желтая карточка
V. Jurena
75'
Замена
V. Jurena
️️️️
Т. Чванчара
Замена
Я. Водганел
️️️️
М. Пулькраб
73'
Желтая карточка
К. Вацек
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
30
Давид Пушкач
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Jan Žídek
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
0
D. Brezina
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
77
Ян Водганел
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Опава
20
Матей Хелешич
ЦЗ
21
Vaclav Jurena
ЦП
1
Vojtech Srom
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
44
Teodor Janjus
ЦФ
94
Jakub Vrana
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
4-4-3
29
0
16
4
30
Пушкач
88
Левин
16
Квет
7
Вацек
10
Ваничек
10
Пулькраб
59
1-1-4-4
1
21
6
Дидиба
14
18
20
9
Несицки
0
0
70
Чванчара
0
16
Квет
11
11
16
Квет
10
Ваничек
15
Хронек
15
Хронек
10
Ваничек
10
Пулькраб
77
Водганел
77
Водганел
10
Пулькраб
7
Вацек
37
37
7
Вацек
0
28
28
0
20
20
Хелешич
20
Хелешич
20
70
Чванчара
21
21
70
Чванчара
Остались в запасе
Богемианс 1905
Опава
16
D. Kosek
ЦФ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
1
Vojtech Srom
ЦФ
44
Teodor Janjus
ЦФ
94
Jakub Vrana
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
16
D. Kosek
ЦФ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Остались в запасе
1
Vojtech Srom
ЦФ
44
Teodor Janjus
ЦФ
94
Jakub Vrana
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Богемианс 1905 - Опава
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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Богемианс 1905
Опава
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
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1
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2020.06.10 21:35
1
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2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
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2020.10.07 20:34
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2020.06.10 21:35
1
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2020.06.06 22:59
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
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