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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Опава
Славия - Опава: обзор матча 21 марта 2021
Славия
21.03.2021, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 24 тур
4 : 0
Завершен
Опава
45+4'
Я. Кухта
53'
Н. Станчу (П)
64'
Т. Голеш
78'
О. Дорли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Опава
Желтая карточка
А. Юсуф
87'
Замена
С. Дели
️️️️
О. Кудела
81'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Л. Провод
81'
ГОЛ! 4:0!
О. Дорли
Пас отдал
С. Тецл
78'
Желтая карточка
О. Дорли
76'
73'
Желтая карточка
J. Žídek
Замена
О. Лингр
️️️️
Н. Станчу
68'
Замена
С. Тецл
️️️️
М. ван Бурен
68'
66'
Замена
D. Vecerka
️️️️
А. Несицки
66'
Замена
L. Kania
️️️️
L. Holik
66'
Замена
K. Mondek
️️️️
Т. Чванчара
ГОЛ! 3:0!
Т. Голеш
Пас отдал
М. ван Бурен
64'
Желтая карточка
М. Вагнер
59'
Замена
О. Дорли
️️️️
Я. Кухта
58'
55'
Желтая карточка
M. Hrabina
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Станчу
53'
52'
Вторая желтая
J. Kulhánek
46'
Замена
T. Rataj
️️️️
J. Řezníček
ГОЛ! 1:0!
Я. Кухта
45'
+4
36'
Желтая карточка
J. Řezníček
27'
Желтая карточка
Т. Чванчара
Красная карточка
А. Сима
22'
16'
Желтая карточка
J. Kulhánek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
20
Матиас Вагнер
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Опава
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Ондржей Лингр
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Опава
20
Karol Mondek
ЦП
1
Vojtech Srom
ЦФ
0
D. Brezina
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
4-2-2-2
20
Вагнер
26
Боржил
4
Зима
15
Кудела
3
Голеш
10
Станчу
8
Масопуст
17
Провод
19
Сима
7
Кухта
10
ван Бурен
3-2-3-3
9
20
Хелешич
21
6
Дидиба
4
Тьехи
9
Несицки
25
6
1
0
70
Чванчара
17
Провод
9
Юсуф
9
Юсуф
17
Провод
15
Кудела
15
Дели
15
Дели
15
Кудела
7
Кухта
19
Дорли
19
Дорли
7
Кухта
10
Станчу
32
Лингр
32
Лингр
10
Станчу
10
ван Бурен
11
Тецл
11
Тецл
10
ван Бурен
9
Несицки
28
28
9
Несицки
0
0
0
0
6
0
0
6
70
Чванчара
20
20
70
Чванчара
Остались в запасе
Славия
Опава
31
Пржемисл Коварж
ВР
18
Александер Бах
ПЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Vojtech Srom
ЦФ
0
D. Brezina
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
18
Александер Бах
ПЗ
Остались в запасе
1
Vojtech Srom
ЦФ
0
D. Brezina
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Славия - Опава
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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