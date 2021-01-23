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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Опава
Сигма - Опава: обзор матча 23 января 2021
Сигма
23.01.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Опава
25'
К. Данек
29'
P. Gonzalez
64'
P. Gonzalez
65'
Д. Гоушка
56'
А. Несицки (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Опава
81'
Замена
М. Хелешич
️️️️
L. Kania
Замена
M. Sladký
️️️️
Д. Гоушка
79'
Замена
J. Yunis
️️️️
К. Данек
79'
Замена
О. Змозла
️️️️
M. Vepřek
79'
73'
Замена
D. Vecerka
️️️️
P. Hellebrand
72'
Замена
J. Řezníček
️️️️
K. Mondek
Замена
D. Radić
️️️️
М. Неспор
70'
Замена
М. Гала
️️️️
М. Хытил
69'
ГОЛ! 4:1!
Д. Гоушка
65'
ГОЛ! 3:1!
P. Gonzalez
64'
56'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Несицки
51'
Желтая карточка
D. Brezina
46'
Замена
J. Schaffartzik
️️️️
Т. Чванчара
45'
+1
Вторая желтая
Х. Тьехи
32'
Желтая карточка
Х. Тьехи
ГОЛ! 2:0!
P. Gonzalez
Пас отдал
М. Хытил
29'
Желтая карточка
Р. Брейте
28'
ГОЛ! 1:0!
К. Данек
Пас отдал
M. Vepřek
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Jan Žídek
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
0
D. Brezina
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
17
Dominik Radić
ЦФ
10
Jakub Yunis
ЦФ
Опава
20
Матей Хелешич
ЦЗ
6
Jan Řezníček
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
1
Vojtech Srom
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
44
Teodor Janjus
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
3-5-1
7
Брейте
32
21
4
Хубник
10
Данек
93
8
Гоушка
19
13
Хытил
26
Неспор
1-2-4-3
1
21
6
Дидиба
4
Тьехи
21
18
20
9
Несицки
0
70
Чванчара
0
26
Неспор
17
17
26
Неспор
13
Хытил
17
Гала
17
Гала
13
Хытил
21
21
Змозла
21
Змозла
21
8
Гоушка
22
22
8
Гоушка
10
Данек
10
10
10
Данек
18
28
28
18
0
20
Хелешич
20
Хелешич
0
20
6
6
20
70
Чванчара
14
14
70
Чванчара
Остались в запасе
Сигма
Опава
44
Матуш Мачик
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
1
Vojtech Srom
ЦФ
44
Teodor Janjus
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
44
Матуш Мачик
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
Остались в запасе
1
Vojtech Srom
ЦФ
44
Teodor Janjus
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Сигма - Опава
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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