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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Опава
Теплице - Опава: обзор матча 06 марта 2021
Теплице
06.03.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Опава
3'
P. Moulis
62'
L. Kodad
82'
J. Mareš
45+1'
А. Несицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Опава
Замена
R. Droehnle
️️️️
J. Mareš
86'
Замена
Я. Ржезничек
️️️️
P. Moulis
86'
83'
Замена
M. Hrabina
️️️️
K. Mondek
83'
Замена
T. Rataj
️️️️
P. Hellebrand
ГОЛ! 3:1!
J. Mareš
Пас отдал
P. Zitny
82'
80'
Желтая карточка
А. Несицки
Замена
M. Macej
️️️️
L. Kodad
78'
Замена
Л. Маречек
️️️️
Д. Трубац
78'
76'
Замена
Р. Дедич
️️️️
Т. Чванчара
Желтая карточка
Р. Юкл
65'
ГОЛ! 2:1!
L. Kodad
Пас отдал
P. Moulis
62'
Замена
P. Zitny
️️️️
Я. Фортельный
60'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Несицки
Желтая карточка
L. Kodad
45'
34'
Замена
L. Kania
️️️️
М. Хелешич
ГОЛ! 1:0!
P. Moulis
Пас отдал
Д. Трубац
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
0
D. Brezina
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Теплице
23
Лукаш Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
0
M. Macej
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Опава
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
6
Jan Řezníček
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
3-2-5
32
Габриэль
17
3
19
Юкл
27
Трубац
21
11
10
26
3
2-5-3
1
20
Хелешич
21
9
Несицки
25
20
14
18
0
70
Чванчара
0
3
0
0
3
11
4
4
11
27
Трубац
23
Маречек
23
Маречек
27
Трубац
8
Фортельный
29
29
8
Фортельный
10
37
Ржезничек
37
Ржезничек
10
18
0
0
18
20
Хелешич
0
0
20
Хелешич
20
9
9
20
70
Чванчара
33
Дедич
33
Дедич
70
Чванчара
Остались в запасе
Теплице
Опава
1
Ludek Nemecek
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
6
Jan Řezníček
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
1
Ludek Nemecek
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
6
Jan Řezníček
ЦП
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Теплице - Опава
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
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Опава
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
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