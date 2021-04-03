Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Словацко
Опава - Словацко: обзор матча 03 апреля 2021
Опава
03.04.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Словацко
63'
L. Kania
73'
Я. Климент
88'
Л. Садилек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Словацко
90'
+3
Замена
П. Шимко
️️️️
Я. Климент
Замена
J. Hnanicek
️️️️
D. Vecerka
89'
88'
ГОЛ! 1:2!
Л. Садилек
Пас отдал
П. Рейнберк
86'
Желтая карточка
П. Рейнберк
81'
Замена
J. Rezek
️️️️
М. Петржела
Замена
K. Mondek
️️️️
L. Holik
74'
73'
ГОЛ! 1:1!
Я. Климент
Пас отдал
М. Кохут
ГОЛ! 1:0!
L. Kania
Пас отдал
L. Holik
63'
62'
Замена
М. Кохут
️️️️
Ф. Кубала
17'
Желтая карточка
В. Даничек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
20
Karol Mondek
ЦП
0
J. Hnanicek
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
12
Adam Gorčica
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
21
Михал Кохут
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
2-1-3-5
9
21
4
Тьехи
9
Несицки
2
Гаразим
14
28
0
0
0
1
2-5-1-2
25
6
Хофманн
3
Кадлец
28
Кубала
11
Петржела
18
Садилек
28
Даничек
23
Рейнберк
91
Калабишка
15
Юрецка
9
Климент
0
20
20
0
28
0
0
28
11
Петржела
24
24
11
Петржела
9
Климент
4
Шимко
4
Шимко
9
Климент
28
Кубала
21
Кохут
21
Кохут
28
Кубала
Остались в запасе
Опава
Словацко
12
Adam Gorčica
ЦФ
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
6
Jan Řezníček
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
J. Divisek
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
12
Adam Gorčica
ЦФ
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
6
Jan Řezníček
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
Остались в запасе
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
J. Divisek
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Опава - Словацко
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
Новости команд
Все
Опава
Словацко
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+