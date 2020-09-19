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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Динамо
Опава - Динамо: обзор матча 19 сентября 2020
Опава
19.09.2020, суббота, 17:30
Чехия. Синот Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Динамо
90'
+2
Желтая карточка
M. Králik
90'
Желтая карточка
L. Matejka
88'
Замена
️️️️
Ф. Гавелка
Замена
B. Pikul
️️️️
B. Dordic
78'
Замена
Р. Дедич
️️️️
V. Jurena
64'
59'
Замена
K. Meszaros
️️️️
P. Javorek
Желтая карточка
P. Zavadil
50'
46'
Замена
M. Mrsic
️️️️
У. Экпай
46'
Замена
Б. Чолич
️️️️
J. Kladrubsky
45'
+2
Желтая карточка
J. Kladrubsky
Желтая карточка
K. Mondek
44'
37'
Желтая карточка
Ф. Гавелка
34'
Желтая карточка
P. Javorek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
0
J. Texl
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
21
Vaclav Jurena
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
23
Bojan Dordic
ЦП
28
D. Vecerka
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Динамо
40
Максим Таловеров
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
0
J. Kladrubsky
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
6
Jan Řezníček
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
10
B. Pikul
ЦФ
0
Tomas Koschatzky
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
9
Матей Валента
АП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
3-1-4-2
1
0
21
20
Хелешич
6
Дидиба
21
7
23
20
0
28
2-5-4
40
Таловеров
5
45
Экпай
8
Цавош
0
0
10
Гавелка
11
Бранднер
33
12
3
23
10
10
23
21
33
Дедич
33
Дедич
21
0
12
Чолич
12
Чолич
0
45
Экпай
0
0
45
Экпай
0
0
0
0
Остались в запасе
Опава
Динамо
0
Tomas Koschatzky
ЦФ
22
Kryštof Lasák
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
6
Jan Řezníček
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
42
Войтех Ворел
ВР
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
9
Матей Валента
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
0
Tomas Koschatzky
ЦФ
22
Kryštof Lasák
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
6
Jan Řezníček
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
9
Матей Валента
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Опава - Динамо
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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