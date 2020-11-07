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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Опава
Пардубице - Опава: обзор матча 07 ноября 2020
Пардубице
07.11.2020, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Опава
67'
E. Tischler
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Опава
90'
Замена
️️️️
J. Texl
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
69'
ГОЛ! 1:0!
E. Tischler
Пас отдал
М. Сурзин
67'
59'
Замена
B. Pikul
️️️️
V. Jurena
Замена
L. Pfeifer
️️️️
Каду
56'
54'
Желтая карточка
М. Хелешич
Желтая карточка
Каду
51'
45'
+1
Желтая карточка
D. Vecerka
38'
Желтая карточка
L. Holik
Желтая карточка
М. Сурзин
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
5
Филип Чихак
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
24
Томаш Солил
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
20
Каду
ПВ
2
Jan Prosek
ЦФ
31
Marek Bohac
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
21
Vaclav Jurena
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
28
D. Vecerka
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
20
Иржи Слама
ЛЗ
32
Эвертон
ЛВ
0
L. Pfeifer
ЦФ
4
Pieter Langedijk
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Опава
6
Jan Řezníček
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
1
Vojtech Srom
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
2-2-1-5
5
Чихак
23
Сурзин
24
Солил
19
Хлаваты
20
Каду
14
9
0
25
31
3-1-3-3
1
20
Хелешич
21
0
6
Дидиба
21
7
20
33
Дедич
0
28
20
Каду
0
0
20
Каду
9
9
9
9
21
10
10
21
Остались в запасе
Пардубице
Опава
32
Эвертон
ЛВ
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
20
Иржи Слама
ЛЗ
4
Pieter Langedijk
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
1
Vojtech Srom
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
6
Jan Řezníček
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
32
Эвертон
ЛВ
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
20
Иржи Слама
ЛЗ
4
Pieter Langedijk
ЦФ
Остались в запасе
1
Vojtech Srom
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
6
Jan Řezníček
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Пардубице - Опава
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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Опава
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
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