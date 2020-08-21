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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Опава
Виктория - Опава: обзор матча 21 августа 2020
Виктория
21.08.2020, пятница, 19:00
Чехия. Синот Лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Опава
45+4'
П. Буха (П)
55'
J. David Beauguel
76'
А. Ба Луа
45'
М. Хелешич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Опава
Замена
М. Кацер
️️️️
П. Буха
83'
Замена
M. Alvir
️️️️
D. Limberský
83'
ГОЛ! 3:1!
А. Ба Луа
Пас отдал
D. Limberský
76'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Я. Копиц
74'
64'
Замена
V. Jurena
️️️️
K. Mondek
ГОЛ! 2:1!
J. David Beauguel
55'
Замена
М. Гавел
️️️️
Р. Ржезник
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Буха
45'
+4
45'
+1
Красная карточка
M. Hrabina
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Хелешич
Пас отдал
K. Mondek
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Т. Хоры
42'
Пенальти не реализован!
А. Чермак
37'
30'
Желтая карточка
K. Mondek
30'
Замена
A. Rychlý
️️️️
J. Hnanicek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
14
Якуб Брабец
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
0
J. Texl
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
23
Bojan Dordic
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
0
J. Hnanicek
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
11
Marko Alvir
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Опава
2
Степан Гаразим
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
15
Adam Rychlý
ЦП
1
Vojtech Srom
ЦФ
25
Adam Scudla
ЦФ
4-5-2
14
Брабец
8
2
Гейда
14
Ржезник
47
Чермак
19
Коваржик
10
Копиц
23
Калвах
20
Буха
16
25
Хоры
4-5
1
20
Хелешич
21
9
0
23
6
20
0
7
8
11
11
8
20
Буха
66
Кацер
66
Кацер
20
Буха
14
Ржезник
24
Гавел
24
Гавел
14
Ржезник
10
Копиц
50
Ба Луа
50
Ба Луа
10
Копиц
25
Хоры
9
9
25
Хоры
20
21
21
20
0
15
15
0
Остались в запасе
Виктория
Опава
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
1
Vojtech Srom
ЦФ
25
Adam Scudla
ЦФ
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
Остались в запасе
1
Vojtech Srom
ЦФ
25
Adam Scudla
ЦФ
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Виктория - Опава
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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