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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Опава
Карвина - Опава: обзор матча 06 февраля 2021
Карвина
06.02.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Опава
60'
M. Papadopulos
70'
R. Tavares
82'
К. Косе (П)
51'
А. Несицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Опава
90'
+3
Замена
T. Koschatzky
️️️️
А. Несицки
90'
Желтая карточка
T. Smola
Замена
J.
️️️️
M. Papadopulos
88'
84'
Замена
T. Rataj
️️️️
K. Mondek
84'
Замена
T. Smola
️️️️
P. Hellebrand
82'
Желтая карточка
V. Fendrich
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Косе
82'
ГОЛ! 2:1!
R. Tavares
Пас отдал
К. Косе
70'
Замена
R. Tavares
️️️️
T. Jursa
65'
Замена
M. Sindelar
️️️️
S. Drame
65'
ГОЛ! 1:1!
M. Papadopulos
Пас отдал
L. Bartosak
60'
Желтая карточка
S. Drame
58'
Замена
R. Mikus
️️️️
Т. Острак
55'
51'
Желтая карточка
Р. Дедич
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Несицки
Пас отдал
K. Mondek
Желтая карточка
L. Bartosak
20'
Желтая карточка
M. Papadopulos
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
7
Томаш Острак
АП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
0
L. Kania
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Карвина
0
M. Sindelar
ЦЗ
21
Jean
ЦП
38
Stelios Kokovas
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Опава
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
0
Tomas Koschatzky
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
12
Adam Gorčica
ЦФ
44
Teodor Janjus
ЦФ
94
Jakub Vrana
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
3-4-2-2
31
44
3
Сантос
8
5
Косе
42
Смрз
24
Херц
7
Острак
9
Чмелик
27
32
1-2-5-2
1
20
Хелешич
6
Дидиба
4
Тьехи
9
Несицки
25
20
14
18
33
Дедич
0
7
Острак
10
10
7
Острак
8
33
33
8
44
0
0
44
27
21
21
27
9
Несицки
0
0
9
Несицки
20
0
0
20
18
0
0
18
Остались в запасе
Карвина
Опава
38
Stelios Kokovas
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
12
Adam Gorčica
ЦФ
44
Teodor Janjus
ЦФ
94
Jakub Vrana
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
38
Stelios Kokovas
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
12
Adam Gorčica
ЦФ
44
Teodor Janjus
ЦФ
94
Jakub Vrana
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Карвина - Опава
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
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