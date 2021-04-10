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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Опава
Баник - Опава: обзор матча 10 апреля 2021
Баник
10.04.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Опава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Опава
5'
Желтая карточка
K. Mondek
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
7
Azevedo
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
6
Джосс Дидиба
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
0
L. Holik
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
19
Давид Бухта
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
1
Viktor Budinský
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Опава
2
Степан Гаразим
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
4-4-3
2
Ндефе
23
Свозил
94
Стронати
25
32
Юрошка
26
Калоц
7
8
Янош
0
21
8
3-2-4-1
1
9
21
20
Хелешич
4
Тьехи
6
Дидиба
14
20
21
9
Несицки
0
Остались в запасе
Баник
Опава
21
Мухаммед Санне
ПЗ
11
Йира Сор
ПВ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
2
Степан Гаразим
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
21
Мухаммед Санне
ПЗ
11
Йира Сор
ПВ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
2
Степан Гаразим
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Баник - Опава
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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1
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2022.01.21 20:10
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
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