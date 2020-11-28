Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Опава
Словацко - Опава: обзор матча 28 ноября 2020
Словацко
28.11.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Опава
14'
С. Хофманн
24'
Л. Садилек
27'
М. Петржела
29'
L. Holik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Опава
Замена
Ф. Кубала
️️️️
Л. Садилек
89'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
П. Шимко
89'
86'
Желтая карточка
Д. Дидиба
Замена
В. Юрецка
️️️️
М. Петржела
71'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
Я. Климент
71'
67'
Замена
T. Rataj
️️️️
J. Texl
67'
Замена
V. Jurena
️️️️
L. Holik
Замена
J. Navratil
️️️️
P. Hellebrand
65'
29'
ГОЛ! 3:1!
L. Holik
ГОЛ! 3:0!
М. Петржела
Пас отдал
P. Hellebrand
27'
ГОЛ! 2:0!
Л. Садилек
Пас отдал
М. Хавлик
24'
ГОЛ! 1:0!
С. Хофманн
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
23
Bojan Dordic
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
28
D. Vecerka
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Опава
21
Vaclav Jurena
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
1
Vojtech Srom
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
25
Adam Scudla
ЦФ
3-5-1-2
4
Шимко
3
Кадлец
6
Хофманн
18
Садилек
11
Петржела
18
20
Хавлик
28
Даничек
23
Рейнберк
9
Климент
91
3-2-3-2
1
9
0
21
6
Дидиба
4
Тьехи
23
20
7
0
28
9
Климент
22
Сисилия
22
Сисилия
9
Климент
4
Шимко
91
Калабишка
91
Калабишка
4
Шимко
18
Садилек
28
Кубала
28
Кубала
18
Садилек
18
30
30
18
11
Петржела
15
Юрецка
15
Юрецка
11
Петржела
0
0
0
0
0
21
21
0
Остались в запасе
Словацко
Опава
25
Vit Nemrava
ВР
21
Михал Кохут
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
1
Vojtech Srom
ЦФ
25
Adam Scudla
ЦФ
6
Jan Řezníček
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
25
Vit Nemrava
ВР
21
Михал Кохут
ЦП
Остались в запасе
1
Vojtech Srom
ЦФ
25
Adam Scudla
ЦФ
6
Jan Řezníček
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Словацко - Опава
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
Новости команд
Все
Словацко
Опава
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+