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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Теплице
Опава - Теплице: обзор матча 03 октября 2020
Опава
03.10.2020, суббота, 17:30
Чехия. Синот Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Теплице
45+3'
J. Žídek (П)
55'
K. Mondek
9'
J. Mareš
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Теплице
90'
+1
Желтая карточка
Д. Трубац
Замена
B. Dordic
️️️️
L. Holik
77'
Замена
J. Řezníček
️️️️
J. Texl
68'
Желтая карточка
B. Pikul
65'
Желтая карточка
L. Holik
59'
ГОЛ! 2:1!
K. Mondek
55'
53'
Желтая карточка
Л. Маречек
52'
Желтая карточка
T. Grigar
Замена
М. Хелешич
️️️️
M. Hrabina
46'
Замена
B. Pikul
️️️️
V. Jurena
46'
46'
Замена
️️️️
В. Вукадинович
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Žídek
45'
+3
Желтая карточка
J. Žídek
33'
9'
ГОЛ! 0:1!
J. Mareš
Пас отдал
P. Moulis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Jan Žídek
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
20
Karol Mondek
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
0
L. Holik
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Теплице
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
11
Jakub Mareš
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Опава
20
Матей Хелешич
ЦЗ
6
Jan Řezníček
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
23
Bojan Dordic
ЦП
10
B. Pikul
ЦФ
0
Tomas Koschatzky
ЦФ
1
Vojtech Srom
ЦФ
Теплице
35
M. Radosta
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
0
A. Ljevakovic
ЦП
31
Jan Plachý
ЦФ
24
Besir Baftijar
ЦФ
3-1-3-3
1
21
0
9
6
Дидиба
20
21
7
33
Дедич
28
0
1-5-5
8
Хайденрайх
0
23
Маречек
29
2
Шейбал
27
Трубац
11
10
26
77
Вукадинович
30
21
10
10
21
9
20
Хелешич
20
Хелешич
9
0
6
6
0
0
23
23
0
Остались в запасе
Опава
Теплице
0
Tomas Koschatzky
ЦФ
1
Vojtech Srom
ЦФ
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
31
Jan Plachý
ЦФ
24
Besir Baftijar
ЦФ
35
M. Radosta
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
0
A. Ljevakovic
ЦП
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
0
Tomas Koschatzky
ЦФ
1
Vojtech Srom
ЦФ
2
Степан Гаразим
ЦП
Остались в запасе
31
Jan Plachý
ЦФ
24
Besir Baftijar
ЦФ
35
M. Radosta
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
0
A. Ljevakovic
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Опава - Теплице
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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Теплице
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
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