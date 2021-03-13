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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Пардубице
Опава - Пардубице: обзор матча 13 марта 2021
Опава
13.03.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Пардубице
45+6'
T. Smola (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Пардубице
Желтая карточка
P. Hellebrand
88'
87'
Желтая карточка
Т. Челюстка
Замена
T. Rataj
️️️️
Т. Чванчара
85'
84'
Замена
L. Pfeifer
️️️️
Т. Солил
Замена
P. Hellebrand
️️️️
J. Řezníček
80'
Желтая карточка
А. Несицки
78'
Замена
Р. Дедич
️️️️
T. Smola
70'
60'
Замена
D. Huf
️️️️
J. Jerabek
46'
Замена
Д. Костка
️️️️
P. Cerny
Замена
D. Brezina
️️️️
J. Žídek
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
T. Smola
45'
+6
45'
+4
Красная карточка
Каду
Желтая карточка
J. Žídek
33'
29'
Замена
И. Летачек
️️️️
M. Bohac
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
20
Матей Хелешич
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
6
Джосс Дидиба
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Пардубице
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
24
Томаш Солил
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
20
Каду
ПВ
31
Marek Bohac
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
0
D. Brezina
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
20
Иржи Слама
ЛЗ
31
Доминик Костка
ПВ
2
Jan Prosek
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
2-2-4-3
20
Хелешич
21
4
Тьехи
6
Дидиба
9
Несицки
25
6
2
Гаразим
0
1
70
Чванчара
2-2-2-5
5
Чихак
37
Челюстка
24
Солил
19
Хлаваты
20
Каду
32
Эвертон
31
25
14
0
9
21
0
0
21
70
Чванчара
0
0
70
Чванчара
6
18
18
6
0
33
Дедич
33
Дедич
0
31
1
Летачек
1
Летачек
31
9
31
Костка
31
Костка
9
24
Солил
0
0
24
Солил
0
9
9
0
Остались в запасе
Опава
Пардубице
0
L. Kania
ЦФ
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Karol Mondek
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
2
Jan Prosek
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
0
L. Kania
ЦФ
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Karol Mondek
ЦП
Остались в запасе
2
Jan Prosek
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Опава - Пардубице
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
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