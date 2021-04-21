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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Слован
Опава - Слован: обзор матча 21 апреля 2021
Опава
21.04.2021, среда, 16:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Слован
23'
И. Рондич
38'
М. Садилек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Слован
86'
Желтая карточка
Я. Микула
Желтая карточка
Р. Дедич
84'
83'
Замена
K. Michal
️️️️
Я. Пешек
Замена
D. Vecerka
️️️️
А. Несицки
81'
77'
Замена
J. Necas
️️️️
М. Косцельник
71'
Замена
Я. Матушек
️️️️
И. Рондич
71'
Замена
M. Faško
️️️️
О. Карафиат
Замена
J. Řezníček
️️️️
L. Holik
57'
Замена
Р. Дедич
️️️️
T. Rataj
57'
Замена
М. Хелешич
️️️️
L. Kania
57'
Желтая карточка
J. Kulhánek
49'
38'
ГОЛ! 0:2!
М. Садилек
Пас отдал
И. Рондич
Желтая карточка
Д. Дидиба
37'
36'
Желтая карточка
Я. Пешек
23'
ГОЛ! 0:1!
И. Рондич
Пас отдал
М. Садилек
22'
Желтая карточка
И. Рондич
Желтая карточка
M. Hrabina
18'
Желтая карточка
J. Hnanicek
13'
Желтая карточка
T. Rataj
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
0
J. Hnanicek
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
20
Karol Mondek
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
28
D. Vecerka
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
14
Dominik Gembicky
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
1-1-4-5
9
6
Дидиба
9
Несицки
0
2
Гаразим
25
0
0
0
0
1
3-2-5
34
Кноблох
25
Югаш
44
Карафиат
3
Микула
37
Халуш
22
Фукала
15
Рондич
23
Садилек
10
Пешек
23
Мара
3
Косцельник
9
Несицки
28
28
9
Несицки
0
20
Хелешич
20
Хелешич
0
0
6
6
0
0
33
Дедич
33
Дедич
0
44
Карафиат
23
23
44
Карафиат
10
Пешек
28
28
10
Пешек
15
Рондич
10
Матушек
10
Матушек
15
Рондич
3
Косцельник
0
0
3
Косцельник
Остались в запасе
Опава
Слован
22
Kryštof Lasák
ВР
20
Karol Mondek
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
14
Dominik Gembicky
ЦФ
1
Филип Нгуйен
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
22
Kryštof Lasák
ВР
20
Karol Mondek
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
Остались в запасе
14
Dominik Gembicky
ЦФ
1
Филип Нгуйен
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Опава - Слован
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
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