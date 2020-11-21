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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Славия
Опава - Славия: обзор матча 21 ноября 2020
Опава
21.11.2020, суббота, 20:30
Чехия. Синот Лига, 8 тур
0 : 6
Завершен
Славия
34'
О. Кудела
53'
Я. Кухта
58'
Я. Кухта
72'
Я. Боржил
80'
А. Сима
88'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Славия
Желтая карточка
M. Hrabina
90'
+1
89'
Желтая карточка
А. Сима
88'
ГОЛ! 0:6!
П. Муса
Пас отдал
Т. Голеш
80'
ГОЛ! 0:5!
А. Сима
Пас отдал
О. Колар
80'
Замена
М. Юрасек
️️️️
П. Олаинка
Замена
T. Rataj
️️️️
B. Dordic
80'
75'
Замена
П. Муса
️️️️
Я. Кухта
75'
Замена
О. Лингр
️️️️
О. Дорли
72'
ГОЛ! 0:4!
Я. Боржил
66'
Замена
Я. Боржил
️️️️
Л. Масопуст
66'
Замена
Т. Голеш
️️️️
П. Шевчик
58'
ГОЛ! 0:3!
Я. Кухта
Пас отдал
Н. Станчу
Замена
V. Jurena
️️️️
J. Texl
57'
53'
ГОЛ! 0:2!
Я. Кухта
Пас отдал
Л. Масопуст
Желтая карточка
Х. Тьехи
49'
34'
ГОЛ! 0:1!
О. Кудела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
6
Джосс Дидиба
ОП
23
Bojan Dordic
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
28
D. Vecerka
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
7
Pavel Zavadil
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
25
Adam Scudla
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
3-2-3-2
1
9
21
0
4
Тьехи
6
Дидиба
23
20
6
0
28
2-5-2-1
1
Колар
4
Зима
15
Кудела
8
Масопуст
23
Шевчик
12
Траоре
10
Станчу
19
Дорли
19
Сима
99
Олаинка
7
Кухта
23
0
0
23
0
21
21
0
99
Олаинка
31
Юрасек
31
Юрасек
99
Олаинка
23
Шевчик
3
Голеш
3
Голеш
23
Шевчик
8
Масопуст
26
Боржил
26
Боржил
8
Масопуст
19
Дорли
32
Лингр
32
Лингр
19
Дорли
7
Кухта
9
Муса
9
Муса
7
Кухта
Остались в запасе
Опава
Славия
25
Adam Scudla
ЦФ
22
Kryštof Lasák
ВР
7
Pavel Zavadil
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
31
Пржемисл Коварж
ВР
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
25
Adam Scudla
ЦФ
22
Kryštof Lasák
ВР
7
Pavel Zavadil
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Опава - Славия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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