Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Опава
Спарта - Опава: обзор матча 25 апреля 2021
Спарта
25.04.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
4 : 2
Завершен
Опава
16'
А. Гложек
26'
С. Плавсич
53'
А. Гложек
74'
А. Гложек
62'
J. Žídek
82'
М. Хелешич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Опава
Желтая карточка
Ф. Ницэ
88'
Желтая карточка
Б. Докал
87'
Замена
М. Травник
️️️️
А. Карабец
83'
82'
ГОЛ! 4:2!
М. Хелешич
Замена
O. Novotný
️️️️
А. Гложек
78'
Замена
М. Минчев
️️️️
С. Плавсич
78'
ГОЛ! 4:1!
А. Гложек
Пас отдал
Д. Ганцко
74'
73'
Желтая карточка
T. Smola
71'
Замена
М. Хелешич
️️️️
J. Řezníček
71'
Замена
T. Rataj
️️️️
K. Mondek
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
Т. Виснер
66'
62'
ГОЛ! 3:1!
J. Žídek
Пас отдал
L. Holik
Желтая карточка
Т. Виснер
60'
59'
Замена
L. Holik
️️️️
L. Kania
59'
Замена
T. Smola
️️️️
V. Jurena
59'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
А. Несицки
ГОЛ! 3:0!
А. Гложек
Пас отдал
Т. Виснер
53'
45'
+1
Желтая карточка
J. Žídek
ГОЛ! 2:0!
С. Плавсич
Пас отдал
А. Гложек
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Гложек
Пас отдал
Б. Докал
16'
11'
Желтая карточка
А. Несицки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Опава
21
Jan Žídek
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
0
J. Hnanicek
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
42
Ondřej Novotný
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
0
L. Holik
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
3-2-4-1
1
Ницэ
3
Витик
33
Челустка
17
Ганцко
28
Виснер
61
Сачек
95
Плавсич
9
Карабец
9
Докал
8
Павелка
10
Гложек
1-1-5-1-3
21
6
Дидиба
6
21
0
2
Гаразим
20
9
Несицки
28
0
1
95
Плавсич
17
Минчев
17
Минчев
95
Плавсич
10
Гложек
42
42
10
Гложек
9
Карабец
10
Травник
10
Травник
9
Карабец
28
Виснер
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
28
Виснер
0
0
0
0
20
0
0
20
6
20
Хелешич
20
Хелешич
6
9
Несицки
18
18
9
Несицки
21
0
0
21
Остались в запасе
Спарта
Опава
29
Милан Хеча
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
22
Kryštof Lasák
ВР
14
Jan Schaffartzik
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
Остались в запасе
22
Kryštof Lasák
ВР
14
Jan Schaffartzik
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Спарта - Опава
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Новости команд
Все
Спарта
Опава
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+