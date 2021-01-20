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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Спарта
Опава - Спарта: обзор матча 20 января 2021
Опава
20.01.2021, среда, 20:00
Чехия. Синот Лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Спарта
3'
Л. Юлиш
73'
Т. Чванчара (АГ)
90'
С. Плавсич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Спарта
Желтая карточка
P. Hellebrand
90'
+1
90'
ГОЛ! 0:3!
С. Плавсич
Пас отдал
А. Виндхейм
Замена
M. Hrabina
️️️️
K. Mondek
87'
Замена
Р. Дедич
️️️️
L. Holik
84'
Замена
V. Jurena
️️️️
Т. Чванчара
84'
78'
Замена
Л. Козак
️️️️
Л. Юлиш
78'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
Б. Докал
73'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Т. Чванчара
Желтая карточка
D. Brezina
71'
64'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
61'
Желтая карточка
М. Витик
Замена
L. Kania
️️️️
М. Хелешич
46'
46'
Замена
Д. Павелка
️️️️
А. Карабец
Желтая карточка
М. Хелешич
43'
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Юлиш
Пас отдал
Д. Моберг-Карлссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
0
D. Brezina
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Опава
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
6
Jan Řezníček
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
2-2-3-3
1
20
Хелешич
21
6
Дидиба
4
Тьехи
9
Несицки
18
20
0
70
Чванчара
0
3-2-2-2
1
Ницэ
17
Ганцко
32
Виндхейм
33
Челустка
61
Сачек
23
Ганоушек
9
Докал
9
Карабец
39
Юлиш
10
Моберг-Карлссон
20
Хелешич
0
0
20
Хелешич
20
9
9
20
70
Чванчара
21
21
70
Чванчара
0
33
Дедич
33
Дедич
0
10
Моберг-Карлссон
95
Плавсич
95
Плавсич
10
Моберг-Карлссон
9
Докал
10
Соучек
10
Соучек
9
Докал
9
Карабец
8
Павелка
8
Павелка
9
Карабец
39
Юлиш
18
Козак
18
Козак
39
Юлиш
Остались в запасе
Опава
Спарта
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
6
Jan Řezníček
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
17
Мартин Минчев
ЦП
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
6
Jan Řezníček
ЦП
Остались в запасе
17
Мартин Минчев
ЦП
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Опава - Спарта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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