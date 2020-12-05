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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Баник
Опава - Баник: обзор матча 05 декабря 2020
Опава
05.12.2020, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Баник
86'
J. Žídek
78'
A. (П)
90+1'
Я. Свозил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Баник
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Я. Свозил
Замена
️️️️
L. Holik
87'
ГОЛ! 1:1!
J. Žídek
86'
Желтая карточка
T. Rataj
80'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
A.
Замена
T. Rataj
️️️️
B. Dordic
75'
56'
Замена
T. Zajic
️️️️
О. Шашинка
46'
Замена
M. Fillo
️️️️
Н. Кузманович
Желтая карточка
V. Jurena
45'
+4
45'
+2
Вторая желтая
Я. Покорны
Желтая карточка
М. Хелешич
45'
+1
Желтая карточка
B. Dordic
40'
Замена
J. Řezníček
️️️️
P. Zavadil
36'
Желтая карточка
J. Žídek
24'
Пенальти не реализован!
J. Žídek
15'
14'
Желтая карточка
Я. Покорны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
20
Karol Mondek
ЦП
23
Bojan Dordic
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
0
L. Holik
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Опава
2
Степан Гаразим
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
25
Adam Scudla
ЦФ
1
Vojtech Srom
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
Баник
19
Давид Бухта
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
3-2-4-1
1
20
Хелешич
21
9
6
Дидиба
4
Тьехи
20
7
21
23
0
3-2-3-3
25
94
Стронати
95
Хользер
23
Свозил
38
Покорны
7
11
Кузманович
8
Янош
27
Шашинка
0
8
23
0
0
23
7
6
6
7
19
Бухта
19
Бухта
11
Кузманович
0
0
11
Кузманович
27
Шашинка
21
21
27
Шашинка
Остались в запасе
Опава
Баник
25
Adam Scudla
ЦФ
1
Vojtech Srom
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
0
M. Jirasek
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
25
Adam Scudla
ЦФ
1
Vojtech Srom
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
2
Степан Гаразим
ЦП
Остались в запасе
0
M. Jirasek
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Опава - Баник
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
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