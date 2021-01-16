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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Фастав
Опава - Фастав: обзор матча 16 января 2021
Опава
16.01.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Фастав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Фастав
90'
+2
Замена
S. Chwaszcz
️️️️
Y. Drame
Замена
V. Jurena
️️️️
P. Hellebrand
87'
Замена
L. Holik
️️️️
Т. Чванчара
76'
Замена
️️️️
М. Хелешич
73'
Желтая карточка
Х. Тьехи
56'
42'
Желтая карточка
Л. Враштил
Желтая карточка
Т. Чванчара
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Опава
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
6
Jan Řezníček
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
0
L. Holik
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
1
Vojtech Srom
ЦФ
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
8
Petr Jiráček
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
2-1-4-2
1
20
Хелешич
21
4
Тьехи
9
Несицки
25
20
18
0
70
Чванчара
4-3-4
3
88
26
Прохазка
19
Враштил
44
Конде
68
Янецки
18
Чедидла
44
Джаво
28
27
17
70
Чванчара
0
0
70
Чванчара
18
21
21
18
27
30
30
27
Остались в запасе
Опава
Фастав
28
D. Vecerka
ЦФ
1
Vojtech Srom
ЦФ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
6
Jan Řezníček
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
0
P. Slamena
ЦФ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
8
Petr Jiráček
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
18
Martins Toutou
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
28
D. Vecerka
ЦФ
1
Vojtech Srom
ЦФ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
6
Jan Řezníček
ЦП
Остались в запасе
0
P. Slamena
ЦФ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
8
Petr Jiráček
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
18
Martins Toutou
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Опава - Фастав
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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Опава
Фастав
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
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