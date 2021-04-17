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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Опава
Млада Болеслав - Опава: обзор матча 17 апреля 2021
Млада Болеслав
17.04.2021, суббота, 15:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Опава
61'
Я. Жмрхаль
81'
M. Skoda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Опава
Замена
Л. Будински
️️️️
М. Матейовски
90'
83'
Желтая карточка
T. Smola
Замена
Т. Малински
️️️️
Т. Ладра
83'
ГОЛ! 2:0!
M. Skoda
Пас отдал
Т. Ладра
81'
79'
Желтая карточка
Д. Дидиба
74'
Замена
V. Jurena
️️️️
L. Holik
74'
Замена
D. Vecerka
️️️️
А. Несицки
71'
Желтая карточка
Р. Дедич
Замена
В. Дрчал
️️️️
И. Клима
71'
67'
Замена
Р. Дедич
️️️️
T. Rataj
ГОЛ! 1:0!
Я. Жмрхаль
61'
Желтая карточка
M. Skoda
38'
34'
Желтая карточка
L. Holik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Опава
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
0
J. Hnanicek
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Млада Болеслав
39
Антонин Крапка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
28
D. Vecerka
ЦФ
12
Adam Gorčica
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
2-4-4
33
22
Такакш
39
Клима
11
Данчак
17
Жмрхаль
23
Дудера
8
Матейовски
27
23
Клима
18
Ладра
0
2-1-3-5
9
20
Хелешич
6
Дидиба
9
Несицки
0
25
1
0
0
0
0
8
Матейовски
32
Будински
32
Будински
8
Матейовски
23
Клима
17
Дрчал
17
Дрчал
23
Клима
18
Ладра
26
Малински
26
Малински
18
Ладра
9
Несицки
28
28
9
Несицки
0
21
21
0
0
33
Дедич
33
Дедич
0
Остались в запасе
Млада Болеслав
Опава
99
Petr Mikulec
ЦФ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
12
Adam Gorčica
ЦФ
22
Kryštof Lasák
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
99
Petr Mikulec
ЦФ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
Остались в запасе
12
Adam Gorčica
ЦФ
22
Kryštof Lasák
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
14
Jan Schaffartzik
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Млада Болеслав - Опава
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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Опава
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
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2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
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