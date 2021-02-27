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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Яблонец
Опава - Яблонец: обзор матча 27 февраля 2021
Опава
27.02.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Яблонец
51'
М. Долежал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Яблонец
Желтая карточка
Д. Дидиба
89'
88'
Желтая карточка
Я. Кроб
Замена
M. Hrabina
️️️️
K. Mondek
83'
83'
Замена
И. Шранц
️️️️
М. Долежал
76'
Замена
П. Хайтль
️️️️
Д. Плестил
69'
Замена
R. Hruby
️️️️
J. Podaný
68'
Желтая карточка
J. Podaný
Замена
J. Řezníček
️️️️
P. Hellebrand
63'
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Долежал
Пас отдал
J. Podaný
Замена
L. Kania
️️️️
T. Rataj
46'
Замена
Р. Дедич
️️️️
D. Brezina
46'
Желтая карточка
Х. Тьехи
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Jan Žídek
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
0
D. Brezina
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Яблонец
39
Jakub Podaný
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
7
Доминик Плестил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Опава
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
14
Jan Schaffartzik
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Яблонец
13
Томаш Вайнер
ВР
28
Патрик Хайтль
ПЗ
23
Давид Штепанек
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
1-2-4-3
1
21
6
Дидиба
4
Тьехи
9
Несицки
25
18
20
0
0
0
4-5-2
4
Холик
16
Кроб
30
Зелены
39
7
Плестил
27
Кратохвил
3
Хюбшман
7
Поважанец
27
Кубишта
1
Гануш
15
Долежал
0
0
0
0
20
9
9
20
18
6
6
18
0
33
Дедич
33
Дедич
0
7
Плестил
28
Хайтль
28
Хайтль
7
Плестил
39
8
8
39
15
Долежал
26
Шранц
26
Шранц
15
Долежал
Остались в запасе
Опава
Яблонец
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
14
Jan Schaffartzik
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
13
Томаш Вайнер
ВР
23
Давид Штепанек
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
14
Jan Schaffartzik
ЦП
Остались в запасе
13
Томаш Вайнер
ВР
23
Давид Штепанек
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Опава - Яблонец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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