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    Ионикос - результаты

    Город Никея
    Дивизион Греция-Суперлига
    Сайт www.ionikosfc.gr/
    Стадион Димотико Гипедо Неаполис
    Тренер Димитриос Спанос
    Турниры:
    Греция. Суперлига (2022/2023)
    24 тур
    		26 февраля, воскресенье 17:00 Ионикос 0:2 ОФИ
    23 тур
    		19 февраля, воскресенье 20:30 Панетоликос 1:0 Ионикос
    22 тур
    		11 февраля, суббота 21:00 ПАС 0:0 Ионикос
    21 тур
    		4 февраля, суббота 20:00 Ионикос 1:0 Арис
    20 тур
    		30 января, понедельник 20:30 ПАС Ламия 0:2 Ионикос
    19 тур
    		22 января, воскресенье 17:00 Ионикос 1:2 АЕК
    18 тур
    		16 января, понедельник 20:30 Ионикос 0:1 Волос
    17 тур
    		8 января, воскресенье 18:00 Атромитос 2:0 Ионикос
    16 тур
    		3 января, вторник 22:30 Ионикос 0:2 Олимпиакос
    15 тур
    		28 декабря, среда 18:00 Левадиакос 1:0 Ионикос
    14 тур
    		21 декабря, среда 22:30 Ионикос 1:1 Панатинаикос
    13 тур
    		14 ноября, понедельник 19:00 Астерас 1:0 Ионикос
    12 тур
    		10 ноября, четверг 22:30 Ионикос 0:3 ПАОК
    11 тур
    		5 ноября, суббота 19:30 ОФИ 0:2 Ионикос
    10 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Ионикос 1:1 Панетоликос
    9 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Ионикос 2:2 ПАС
    8 тур
    		15 октября, суббота 20:30 Арис 2:1 Ионикос
    7 тур
    		8 октября, суббота 19:30 Ионикос 1:1 ПАС Ламия
    6 тур
    		3 октября, понедельник 20:00 АЕК 4:1 Ионикос
    5 тур
    		18 сентября, воскресенье 21:00 Волос 2:0 Ионикос
    4 тур
    		10 сентября, суббота 21:30 Ионикос 1:4 Атромитос
    3 тур
    		3 сентября, суббота 19:00 Олимпиакос 3:1 Ионикос
    2 тур
    		26 августа, пятница 21:30 Ионикос 0:0 Левадиакос
    1 тур
    		21 августа, воскресенье 20:00 Панатинаикос 1:0 Ионикос
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