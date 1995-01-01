Турниры:
Греция. Суперлига (2022/2023)
|24 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Ионикос
|0:2
|ОФИ
|23 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:30
|Панетоликос
|1:0
|Ионикос
|22 тур
|11 февраля, суббота
|21:00
|ПАС
|0:0
|Ионикос
|21 тур
|4 февраля, суббота
|20:00
|Ионикос
|1:0
|Арис
|20 тур
|30 января, понедельник
|20:30
|ПАС Ламия
|0:2
|Ионикос
|19 тур
|22 января, воскресенье
|17:00
|Ионикос
|1:2
|АЕК
|18 тур
|16 января, понедельник
|20:30
|Ионикос
|0:1
|Волос
|17 тур
|8 января, воскресенье
|18:00
|Атромитос
|2:0
|Ионикос
|16 тур
|3 января, вторник
|22:30
|Ионикос
|0:2
|Олимпиакос
|15 тур
|28 декабря, среда
|18:00
|Левадиакос
|1:0
|Ионикос
|14 тур
|21 декабря, среда
|22:30
|Ионикос
|1:1
|Панатинаикос
|13 тур
|14 ноября, понедельник
|19:00
|Астерас
|1:0
|Ионикос
|12 тур
|10 ноября, четверг
|22:30
|Ионикос
|0:3
|ПАОК
|11 тур
|5 ноября, суббота
|19:30
|ОФИ
|0:2
|Ионикос
|10 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Ионикос
|1:1
|Панетоликос
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Ионикос
|2:2
|ПАС
|8 тур
|15 октября, суббота
|20:30
|Арис
|2:1
|Ионикос
|7 тур
|8 октября, суббота
|19:30
|Ионикос
|1:1
|ПАС Ламия
|6 тур
|3 октября, понедельник
|20:00
|АЕК
|4:1
|Ионикос
|5 тур
|18 сентября, воскресенье
|21:00
|Волос
|2:0
|Ионикос
|4 тур
|10 сентября, суббота
|21:30
|Ионикос
|1:4
|Атромитос
|3 тур
|3 сентября, суббота
|19:00
|Олимпиакос
|3:1
|Ионикос
|2 тур
|26 августа, пятница
|21:30
|Ионикос
|0:0
|Левадиакос
|1 тур
|21 августа, воскресенье
|20:00
|Панатинаикос
|1:0
|Ионикос