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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Олимпиакос
Ионикос - Олимпиакос: обзор матча 03 января 2023
Ионикос
03.01.2023, вторник, 22:30
Греция. Суперлига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Олимпиакос
34'
С. Бакамбу
40'
К. Фортунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - Олимпиакос
84'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Х. Ин Бом
84'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
Х. Родригес
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Б. Фадига
81'
77'
Желтая карточка
Х. Родригес
74'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
П. Бьель
73'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
66'
Замена
Г. Масурас
️️️️
К. Фортунис
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
М. Ловера
65'
Желтая карточка
А. Аосман
61'
40'
ГОЛ! 0:2!
К. Фортунис
Пас отдал
О. Рябчук
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Бакамбу
Пас отдал
Х. Ин Бом
23'
Желтая карточка
О. Рябчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
20
Симос Рубулаку
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Аиас Аосман
АП
29
Зинедин Машаш
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Константинос Фортунис
АП
23
Хамес Родригес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Ионикос
30
Георгиос Христодулис
ВР
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
21
Василиос Погосян
ОП
23
Христос Иоаннидис
ОП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Хутесиотис
19
Чигринский
33
Соуза
15
Валерианос
4
Цириготис
66
Сакич
20
Рубулаку
15
Аосман
7
Фадига
17
Ловера
29
Машаш
3-2-1-3-1
1
Пасхалакис
23
Родиней
19
Папастатопулос
5
Рябчук
5
Ндой
6
М'Вила
16
Ин Бом
7
Фортунис
23
Родригес
16
Бьель
94
Бакамбу
7
Фадига
87
Каньяс
87
Каньяс
7
Фадига
17
Ловера
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
17
Ловера
16
Ин Бом
18
Самассеку
18
Самассеку
16
Ин Бом
23
Родригес
41
Бухалакис
41
Бухалакис
23
Родригес
7
Фортунис
7
Масурас
7
Масурас
7
Фортунис
16
Бьель
10
Родригеш
10
Родригеш
16
Бьель
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
Остались в запасе
Ионикос
Олимпиакос
30
Георгиос Христодулис
ВР
21
Василиос Погосян
ОП
23
Христос Иоаннидис
ОП
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
30
Георгиос Христодулис
ВР
21
Василиос Погосян
ОП
23
Христос Иоаннидис
ОП
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Ионикос - Олимпиакос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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