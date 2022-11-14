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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Ионикос
Астерас - Ионикос: обзор матча 14 ноября 2022
Астерас
14.11.2022, понедельник, 19:00
Греция. Суперлига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ионикос
18'
Сито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Ионикос
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Х. Регис
85'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Сито
85'
81'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
А. Аосман
80'
Желтая карточка
Г. Мигас
Замена
Х. Домингес
️️️️
В. Иглесиас
77'
76'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
Э. Сакич
Желтая карточка
Х. Барралес
71'
Замена
Х. Барралес
️️️️
А. Бенито
70'
Желтая карточка
Х. Мунафо
67'
66'
Желтая карточка
А. Ромао
65'
Желтая карточка
Б. Фадига
48'
Желтая карточка
Р. Чибса
ГОЛ! 1:0!
Сито
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
3
Христос Тасулис
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
22
Асьер Бенито
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Ионикос
33
Угу Соуза
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Аиас Аосман
АП
92
Себа
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Астерас
24
Федерико Альварес
ЛЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Ионикос
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
4
Константинос Цириготис
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
23
Христос Иоаннидис
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
2-3-2-3
1
Пападопулос
2
Кармона
87
Жуканович
3
Тасулис
8
Мунафо
17
Иглесиас
40
Сито
20
Регис
19
Кастаньо
7
Тилика
22
Бенито
2-3-2-4
66
Сакич
33
Соуза
22
Мигас
13
Чибса
15
Ромао
7
Фадига
15
Аосман
1
Хутесиотис
17
Ловера
14
Манцис
92
Себа
20
Регис
24
Альварес
24
Альварес
20
Регис
40
Сито
18
Бертольо
18
Бертольо
40
Сито
17
Иглесиас
28
Домингес
28
Домингес
17
Иглесиас
22
Бенито
9
Барралес
9
Барралес
22
Бенито
66
Сакич
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
66
Сакич
15
Аосман
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
15
Аосман
Остались в запасе
Астерас
Ионикос
25
Михаэль Гардавски
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
23
Христос Иоаннидис
ЦП
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
25
Михаэль Гардавски
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Остались в запасе
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
23
Христос Иоаннидис
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Астерас - Ионикос
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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