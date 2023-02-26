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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - ОФИ
Ионикос - ОФИ: обзор матча 26 февраля 2023
Ионикос
26.02.2023, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 24 тур
0 : 2
Завершен
ОФИ
83'
Д. Тораль (П)
90+3'
Д. Тораль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - ОФИ
Вторая желтая
Г. Валерианос
90'
+8
90'
+6
Замена
С. Греннинг
️️️️
Д. Тораль
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Д. Тораль
Пас отдал
К. Балояннис
Желтая карточка
Г. Мигас
88'
Желтая карточка
Г. Валерианос
88'
86'
Желтая карточка
Х. Мандас
Замена
М. Ловера
️️️️
Х. Альберто Каньяс
84'
Замена
З. Машаш
️️️️
Р. Бухенна
84'
84'
Замена
С. Москера
️️️️
Н. Дико
83'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тораль
Желтая карточка
А. Ромао
81'
Замена
D. Manos
️️️️
В. Манцис
67'
66'
Желтая карточка
П. Вурос
Желтая карточка
Б. Фадига
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Ионикос
16
Бобби Аллен
ВР
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
26
Jerson Cabral
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
4-3-1-2
1
Хутесиотис
15
Валерианос
19
Чигринский
5
Бухенна
66
Сакич
22
Мигас
87
Каньяс
15
Ромао
7
Фадига
92
Себа
14
Манцис
4-3-1
35
Мандас
58
Пасалидис
2
Вурос
15
Диамантис
38
Балояннис
10
Диуссе
88
Бакич
21
Тораль
12
Дико
5
Бухенна
29
Машаш
29
Машаш
5
Бухенна
14
Манцис
9
9
14
Манцис
87
Каньяс
17
Ловера
17
Ловера
87
Каньяс
12
Дико
33
Москера
33
Москера
12
Дико
21
Тораль
17
Греннинг
17
Греннинг
21
Тораль
Остались в запасе
Ионикос
ОФИ
16
Бобби Аллен
ВР
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
26
Jerson Cabral
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
26
Jerson Cabral
ЦФ
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Ионикос - ОФИ
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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