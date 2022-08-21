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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Ионикос
Панатинаикос - Ионикос: обзор матча 21 августа 2022
Панатинаикос
21.08.2022, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ионикос
45+3'
А. Канталапьерда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Ионикос
87'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
В. Манцис
Замена
С. Александропулос
️️️️
Д. Курбелис
84'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
84'
Замена
Б. Вербич
️️️️
А. Канталапьерда
77'
60'
Замена
R. Ofosu
️️️️
Н. Иоаннидис
45'
+3
Желтая карточка
А. Аосман
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Канталапьерда
45'
+3
Замена
А. Пунгурас
️️️️
Х. Магнуссон
32'
Желтая карточка
З. Шарлия
22'
18'
Желтая карточка
Х. Мендоса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Ионикос
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
15
Аиас Аосман
АП
29
Зинедин Машаш
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
23
Leandro Frroku
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Ионикос
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
4
Константинос Цириготис
ЦП
11
R. Ofosu
ЦФ
3-3-2-2
91
Бриноли
27
Коцирас
31
Шарлия
32
Магнуссон
22
Гнезда Черин
6
Курбелис
21
Перес
10
Канталапьерда
34
Паласиос
27
Хуанкар
99
Шпорар
2-3-2-4
19
Чигринский
15
Валерианос
6
Антуньес
15
Ромао
22
Мигас
10
Мендоса
15
Аосман
29
Иоаннидис
14
Манцис
1
Хутесиотис
29
Машаш
6
Курбелис
14
Александропулос
14
Александропулос
6
Курбелис
32
Магнуссон
15
Пунгурас
15
Пунгурас
32
Магнуссон
10
Канталапьерда
7
Вербич
7
Вербич
10
Канталапьерда
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
14
Манцис
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
14
Манцис
29
Иоаннидис
11
11
29
Иоаннидис
Остались в запасе
Панатинаикос
Ионикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Leandro Frroku
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
4
Константинос Цириготис
ЦП
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
23
Leandro Frroku
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
4
Константинос Цириготис
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Панатинаикос - Ионикос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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