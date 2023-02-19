Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Ионикос
Панетоликос - Ионикос: обзор матча 19 февраля 2023
Панетоликос
19.02.2023, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Ионикос
74'
Д. Коловос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Ионикос
90'
Желтая карточка
Г. Валерианос
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Д. Коловос
88'
81'
Замена
З. Машаш
️️️️
Себа
80'
Замена
D. Manos
️️️️
F. Antunes
ГОЛ! 1:0!
Д. Коловос
74'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
72'
Замена
Д. Морси
️️️️
Л. Шенгелия
72'
63'
Замена
J. Cabral
️️️️
М. Ловера
58'
Желтая карточка
М. Ловера
Желтая карточка
Д. Коловос
36'
36'
Желтая карточка
Г. Мигас
7'
Желтая карточка
Э. Сакич
Желтая карточка
С. Младен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
17
Йохан Мартенссон
ОП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
92
Себа
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Панетоликос
99
Вангелис Контояннис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
10
Хуанпи
ЦФ
Ионикос
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
21
Василиос Погосян
ОП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Jerson Cabral
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гратероль
3
Хухумис
47
Малис
5
Младен
54
Лиавас
17
Мартенссон
10
Дуарте
22
Коловос
27
Шенгелия
20
Диас
80
Карелис
4-2-1-3
1
Хутесиотис
66
Сакич
15
Валерианос
5
Бухенна
19
Чигринский
8
22
Мигас
7
Фадига
17
Ловера
92
Себа
14
Манцис
22
Коловос
8
Бузукис
8
Бузукис
22
Коловос
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
27
Шенгелия
25
Морси
25
Морси
27
Шенгелия
92
Себа
29
Машаш
29
Машаш
92
Себа
17
Ловера
26
26
17
Ловера
8
9
9
8
Остались в запасе
Панетоликос
Ионикос
99
Вангелис Контояннис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
10
Хуанпи
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
21
Василиос Погосян
ОП
13
Раман Чибса
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
99
Вангелис Контояннис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
10
Хуанпи
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
21
Василиос Погосян
ОП
13
Раман Чибса
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Панетоликос - Ионикос
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
Новости команд
Все
Панетоликос
Ионикос
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+