Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Ионикос
Атромитос - Ионикос: обзор матча 18 марта 2023
Атромитос
18.03.2023, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
Ионикос
19'
А. Камара
89'
А. Эрлингмарк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Ионикос
90'
+1
Желтая карточка
J. Cabral
ГОЛ! 2:0!
А. Эрлингмарк
89'
80'
Замена
J. Cabral
️️️️
Себа
Замена
А. Кюн
️️️️
А. Камара
80'
Желтая карточка
Д. Ротариу
79'
72'
Замена
D. Manos
️️️️
Б. Фадига
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
Э. Гонсалес
66'
61'
Желтая карточка
Б. Фадига
Желтая карточка
Г. Робай
56'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
М. Цавидас
56'
54'
Замена
З. Машаш
️️️️
М. Ловера
Замена
Д. Ротариу
️️️️
В. Клонаридис
46'
31'
Желтая карточка
А. Ромао
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
Пас отдал
М. Цавидас
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Andreas Gianniotis
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Атромитос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Ионикос
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
8
Fabien Antunes
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
26
Jerson Cabral
ЦФ
3-1-1-1-4
1
28
Де Бок
5
Хацисаяс
28
Кечрида
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
20
Камара
14
Клонаридис
24
9
Робай
9
Цавидас
3-3-1-3
1
Хутесиотис
66
Сакич
33
Соуза
15
Валерианос
15
Ромао
87
Каньяс
22
Мигас
7
Фадига
92
Себа
17
Ловера
14
Манцис
20
Камара
30
Кюн
30
Кюн
20
Камара
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
10
Гонсалес
14
Клонаридис
7
Ротариу
7
Ротариу
14
Клонаридис
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
17
Ловера
29
Машаш
29
Машаш
17
Ловера
7
Фадига
9
9
7
Фадига
92
Себа
26
26
92
Себа
Остались в запасе
Атромитос
Ионикос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Атромитос - Ионикос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
Новости команд
Все
Атромитос
Ионикос
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+