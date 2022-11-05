Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Ионикос
ОФИ - Ионикос: обзор матча 05 ноября 2022
ОФИ
05.11.2022, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Ионикос
56'
В. Манцис
84'
В. Манцис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Ионикос
87'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
В. Манцис
87'
Замена
Ф. Антуньес
️️️️
Себа
85'
Желтая карточка
Г. Мигас
84'
Желтая карточка
В. Манцис
84'
ГОЛ! 0:2!
В. Манцис
81'
Желтая карточка
З. Машаш
75'
Замена
З. Машаш
️️️️
Б. Фадига
Замена
Н. Дико
️️️️
М. Мельядо
74'
70'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
65'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
М. Ловера
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
К. Балояннис
63'
Замена
Г. Тораринссон
️️️️
А. Диуссе
63'
61'
Желтая карточка
Б. Фадига
Желтая карточка
К. Балояннис
57'
56'
ГОЛ! 0:1!
В. Манцис
Пас отдал
М. Ловера
46'
Желтая карточка
Х. Элефтериадис
Желтая карточка
А. Диамантис
39'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Д. Тораль
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
23
Луис Переа
ЦФ
12
Месаке Джу
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Ионикос
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
22
Георгиос Мигас
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
92
Себа
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Ионикос
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
29
Зинедин Машаш
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
4-1-2-3
35
Мандас
38
Балояннис
15
Диамантис
2
Вурос
64
Ларссон
29
Мельядо
21
Тораль
10
Диуссе
10
Герреро
12
Джу
23
Переа
3-2-2-4
66
Сакич
33
Соуза
19
Чигринский
22
Мигас
15
Ромао
7
Фадига
20
Элефтериадис
17
Ловера
92
Себа
14
Манцис
1
Хутесиотис
10
Диуссе
4
Тораринссон
4
Тораринссон
10
Диуссе
21
Тораль
8
Бузукис
8
Бузукис
21
Тораль
29
Мельядо
12
Дико
12
Дико
29
Мельядо
38
Балояннис
17
Дурмишай
17
Дурмишай
38
Балояннис
17
Ловера
87
Каньяс
87
Каньяс
17
Ловера
92
Себа
6
Антуньес
6
Антуньес
92
Себа
7
Фадига
29
Машаш
29
Машаш
7
Фадига
14
Манцис
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
14
Манцис
Остались в запасе
ОФИ
Ионикос
1
Сонни Стевенс
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
1
Сонни Стевенс
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Остались в запасе
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
21
Василиос Погосян
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча ОФИ - Ионикос
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
Новости команд
Все
ОФИ
Ионикос
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+