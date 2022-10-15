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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Ионикос
Арис - Ионикос: обзор матча 15 октября 2022
Арис
15.10.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Ионикос
63'
Жервиньо
74'
А. Грэй
42'
В. Манцис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Ионикос
78'
Замена
З. Машаш
️️️️
Р. Чибса
77'
Замена
Х. Мендоса
️️️️
А. Аосман
77'
Замена
F. Milo
️️️️
Э. Сакич
ГОЛ! 2:1!
А. Грэй
74'
Замена
А. Грэй
️️️️
Л. Пальма
67'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Жервиньо
67'
Желтая карточка
Фабиано
66'
ГОЛ! 1:1!
Жервиньо
63'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Б. Дабо
56'
52'
Замена
Р. Чибса
️️️️
Х. Альберто Каньяс
46'
Замена
Себа
️️️️
М. Ловера
45'
+2
Желтая карточка
А. Аосман
45'
Желтая карточка
Э. Сакич
42'
ГОЛ! 0:1!
В. Манцис
Замена
М. Гарсия
️️️️
Д. Мансини
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
77
Луис Пальма
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Ионикос
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
15
Алексис Ромао
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Аиас Аосман
АП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Арис
43
Марвин Персман
ЦЗ
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
22
Салем М'Баката
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Ионикос
1
Армандо Перллеши
ВР
25
Federico Milo
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
92
Себа
ЦФ
29
Зинедин Машаш
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
4-3-3
23
Хулиан
18
Мазику
4
Фабиано
63
Н'Кулу
28
Одубайо
5
Этебо
6
Дабо
64
Камашу
77
Пальма
27
Жервиньо
7
Мансини
1-3-3-4
66
Сакич
15
Ромао
6
Антуньес
22
Мигас
7
Фадига
15
Аосман
20
Элефтериадис
87
Каньяс
17
Ловера
14
Манцис
1
Хутесиотис
6
Дабо
18
Гарсия
18
Гарсия
6
Дабо
7
Мансини
5
Гарсия
5
Гарсия
7
Мансини
27
Жервиньо
11
Итурбе
11
Итурбе
27
Жервиньо
77
Пальма
45
Грэй
45
Грэй
77
Пальма
66
Сакич
25
25
66
Сакич
87
Каньяс
13
Чибса
13
Чибса
87
Каньяс
15
Аосман
10
Мендоса
10
Мендоса
15
Аосман
17
Ловера
92
Себа
92
Себа
17
Ловера
Чибса
29
Машаш
29
Машаш
Чибса
Остались в запасе
Арис
Ионикос
43
Марвин Персман
ЦЗ
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
22
Салем М'Баката
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
1
Армандо Перллеши
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦП
11
R. Ofosu
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
43
Марвин Персман
ЦЗ
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
22
Салем М'Баката
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Остались в запасе
1
Армандо Перллеши
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦП
11
R. Ofosu
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Арис - Ионикос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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