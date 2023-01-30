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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Ионикос
ПАС Ламия - Ионикос: обзор матча 30 января 2023
ПАС Ламия
30.01.2023, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Ионикос
18'
Д. Бехарано (АГ)
44'
Г. Валерианос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Ионикос
90'
+5
Желтая карточка
Д. Кабрал
90'
+2
Замена
Р. Чибса
️️️️
Э. Сакич
87'
Замена
С. Рубулаку
️️️️
Б. Фадига
80'
Желтая карточка
Г. Мигас
Желтая карточка
Т. Де Винсенти
79'
77'
Замена
Ф. Антуньес
️️️️
Себа
Желтая карточка
Д. Симон
75'
Замена
Д. Симон
️️️️
С. Василантонопулос
73'
Замена
С. Цилулис
️️️️
Р. Мартинес
73'
67'
Желтая карточка
Себа
62'
Желтая карточка
Г. Валерианос
Замена
К. Станко
️️️️
Д. Бехарано
55'
Замена
Т. Де Винсенти
️️️️
К. Нуньес
55'
46'
Замена
Д. Кабрал
️️️️
К. Вулери
Замена
Г. Манусос
️️️️
Н. Вергос
45'
+1
44'
ГОЛ! 0:2!
Г. Валерианос
Пас отдал
Себа
37'
Желтая карточка
Д. Чигринский
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Бехарано
7'
Желтая карточка
А. Ромао
Желтая карточка
В. Сливка
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Рубен Мартинес
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
9
Лазар Романич
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
92
Себа
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ПАС Ламия
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
8
Фанис Цандарис
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Ионикос
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Симос Рубулаку
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
3-3-1-2
31
Шаранов
23
Абанда
5
Дзанетопулос
2
Василантонопулос
16
Бехарано
14
Сливка
11
Мартинес
11
Нуньес
9
Вергос
9
Романич
3-3-1-3
1
Хутесиотис
66
Сакич
15
Валерианос
19
Чигринский
15
Ромао
22
Мигас
87
Каньяс
7
Фадига
14
Манцис
11
Вулери
92
Себа
2
Василантонопулос
2
Симон
2
Симон
2
Василантонопулос
16
Бехарано
27
Станко
27
Станко
16
Бехарано
11
Нуньес
30
Де Винсенти
30
Де Винсенти
11
Нуньес
11
Мартинес
23
Цилулис
23
Цилулис
11
Мартинес
9
Вергос
9
Манусос
9
Манусос
9
Вергос
7
Фадига
20
Рубулаку
20
Рубулаку
7
Фадига
92
Себа
6
Антуньес
6
Антуньес
92
Себа
66
Сакич
13
Чибса
13
Чибса
66
Сакич
11
Вулери
26
Кабрал
26
Кабрал
11
Вулери
Остались в запасе
ПАС Ламия
Ионикос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦП
Главный тренер
Джанлука Феста
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
8
Фанис Цандарис
ЦП
Остались в запасе
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча ПАС Ламия - Ионикос
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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