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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Панатинаикос
Ионикос - Панатинаикос: обзор матча 21 декабря 2022
Ионикос
21.12.2022, среда, 22:30
Греция. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Панатинаикос
84'
А. Аосман
14'
Бернард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - Панатинаикос
Замена
В. Погосян
️️️️
А. Аосман
90'
+5
Желтая карточка
В. Манцис
87'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
Б. Фадига
87'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
В. Манцис
87'
ГОЛ! 1:1!
А. Аосман
Пас отдал
З. Машаш
84'
Замена
З. Машаш
️️️️
М. Ловера
75'
70'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
59'
Замена
Д. Курбелис
️️️️
Г. Вагианнидис
32'
Желтая карточка
З. Шарлия
19'
Желтая карточка
Ф. Иоаннидис
Желтая карточка
Ф. Антуньес
19'
14'
ГОЛ! 0:1!
Бернард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
15
Аиас Аосман
АП
7
Бандиугу Фадига
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Ионикос
30
Георгиос Христодулис
ВР
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЛЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
21
Василиос Погосян
ОП
23
Христос Иоаннидис
ОП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
29
Зинедин Машаш
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
2-4-2-2
1
Хутесиотис
33
Соуза
66
Сакич
22
Мигас
13
Чибса
6
Антуньес
15
Ромао
7
Фадига
15
Аосман
17
Ловера
14
Манцис
4-3-2-1
91
Бриноли
13
Вагианнидис
31
Шарлия
27
Коцирас
32
Магнуссон
22
Гнезда Черин
21
Перес
27
Хуанкар
34
Паласиос
11
Бернард
7
Иоаннидис
15
Аосман
21
Погосян
21
Погосян
15
Аосман
7
Фадига
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
7
Фадига
14
Манцис
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
14
Манцис
17
Ловера
29
Машаш
29
Машаш
17
Ловера
13
Вагианнидис
6
Курбелис
6
Курбелис
13
Вагианнидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Ионикос
Панатинаикос
30
Георгиос Христодулис
ВР
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЛЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
23
Христос Иоаннидис
ОП
Главный тренер
Димитриос Спанос
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
16
Шавьер
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
30
Георгиос Христодулис
ВР
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЛЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
23
Христос Иоаннидис
ОП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
16
Шавьер
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Ионикос - Панатинаикос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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