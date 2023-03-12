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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Астерас
Ионикос - Астерас: обзор матча 12 марта 2023
Ионикос
12.03.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Астерас
7'
В. Манцис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - Астерас
88'
Замена
G. Prountzos
️️️️
Х. Мунафо
Желтая карточка
Д. Чигринский
70'
58'
Желтая карточка
Х. Мунафо
Желтая карточка
М. Ловера
20'
ГОЛ! 1:0!
В. Манцис
Пас отдал
Г. Валерианос
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
33
Угу Соуза
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
14
Василиос Манцис
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
8
Хуан Мунафо
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
23
Адриан Риера
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Ионикос
16
Бобби Аллен
ВР
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
21
Василиос Погосян
ОП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
26
Jerson Cabral
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
27
Giorgos Prountzos
ЦП
97
Георгиос Костеас
ЦФ
4-2-1-3
1
Хутесиотис
15
Валерианос
33
Соуза
19
Чигринский
66
Сакич
15
Ромао
87
Каньяс
7
Фадига
92
Себа
17
Ловера
14
Манцис
3-2-1-3-1
1
Пападопулос
18
Атьенца
2
Кармона
19
Кастаньо
69
Алагбе
24
Альварес
8
Мунафо
23
Риера
7
Тилика
40
Сито
9
Барралес
8
Мунафо
27
27
8
Мунафо
Остались в запасе
Ионикос
Астерас
16
Бобби Аллен
ВР
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
21
Василиос Погосян
ОП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
26
Jerson Cabral
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
20
Simo Roumpoulakou
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
21
Василиос Погосян
ОП
13
Раман Чибса
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
26
Jerson Cabral
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Ионикос - Астерас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
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