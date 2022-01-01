Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ионикос - турнирная таблица

Никея
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
Сайт:
http://www.ionikosfc.gr/
Тренер:
Димитриос Спанос
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Панатинаикос
2
АЕК
3
Олимпиакос
4
ПАОК
5
Арис
6
Волос
7
Атромитос
8
Панетоликос
9
ОФИ
10
Астерас
11
ПАС
12
Ионикос
13
Левадиакос
14
ПАС Ламия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
19
4
3
38
12
26
61
26
19
2
5
51
14
37
59
26
16
8
2
53
14
39
56
26
15
9
2
43
15
28
54
26
12
4
10
38
24
14
40
26
11
6
9
31
38
-7
39
26
7
8
11
25
29
-4
29
26
7
8
11
26
38
-12
29
26
6
8
12
23
34
-11
26
26
4
13
9
19
30
-11
25
26
4
11
11
24
41
-17
23
26
4
6
16
16
42
-26
18
26
3
8
15
14
38
-24
17
26
2
11
13
13
45
-32
17
Группа A
1
АЕК
2
Панатинаикос
3
Олимпиакос
4
ПАОК
5
Арис
6
Волос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
3
0
18
3
15
24
10
4
5
1
9
4
5
17
10
5
2
3
17
10
7
17
10
4
1
5
14
17
-3
13
10
3
2
5
17
17
0
11
10
0
1
9
4
28
-24
1
Группа B
1
ОФИ
2
ПАС Ламия
3
ПАС
4
Атромитос
5
Левадиакос
6
Ионикос
7
Астерас
8
Панетоликос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
4
3
0
14
7
7
15
7
3
3
1
10
8
2
12
7
3
2
2
9
9
0
11
7
2
3
2
9
7
2
9
7
1
6
0
11
10
1
9
7
2
3
2
8
9
-1
9
7
1
3
3
4
6
-2
6
7
0
1
6
6
15
-9
1
Команда
1
АЕК
2
Панатинаикос
3
Олимпиакос
4
ПАОК
5
Арис
6
Атромитос
7
Астерас
8
Волос
9
ПАС
10
Левадиакос
11
Панетоликос
12
Ионикос
13
ПАС Ламия
14
ОФИ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
0
2
29
6
23
33
13
10
2
1
19
6
13
32
13
9
3
1
31
6
25
30
13
9
3
1
24
7
17
30
13
9
2
2
26
9
17
29
13
5
5
3
13
10
3
20
13
4
8
1
12
7
5
20
13
5
2
6
17
25
-8
17
13
3
6
4
13
19
-6
15
13
3
5
5
9
14
-5
14
13
3
4
6
10
17
-7
13
13
2
5
6
9
19
-10
11
13
2
4
7
9
25
-16
10
13
2
4
7
6
17
-11
10
Группа 1
1
АЕК
2
Олимпиакос
3
Панатинаикос
4
Арис
5
ПАОК
6
Волос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
11
1
10
11
5
3
1
1
12
6
6
10
5
1
4
0
4
2
2
7
5
2
0
3
8
8
0
6
5
2
0
3
8
8
0
6
5
0
0
5
0
11
-11
0
Группа 2
1
Атромитос
2
ПАС Ламия
3
ОФИ
4
ПАС
5
Астерас
6
Ионикос
7
Левадиакос
8
Панетоликос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
1
1
7
4
3
7
3
2
1
0
4
1
3
7
4
1
3
0
8
5
3
6
3
2
0
1
4
3
1
6
4
1
2
1
3
3
0
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
3
0
6
6
0
3
4
0
1
3
3
8
-5
1
Команда
1
Панатинаикос
2
Олимпиакос
3
АЕК
4
ПАОК
5
Волос
6
Панетоликос
7
ОФИ
8
Арис
9
Атромитос
10
ПАС
11
ПАС Ламия
12
Ионикос
13
Астерас
14
Левадиакос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
2
2
19
6
13
29
13
7
5
1
22
8
14
26
13
8
2
3
22
8
14
26
13
6
6
1
19
8
11
24
13
6
4
3
14
13
1
22
13
4
4
5
16
21
-5
16
13
4
4
5
17
17
0
16
13
3
2
8
12
15
-3
11
13
2
3
8
12
19
-7
9
13
1
5
7
11
22
-11
8
13
0
7
6
4
20
-16
7
13
2
1
10
7
23
-16
7
13
0
5
8
7
23
-16
5
13
0
3
10
5
24
-19
3
Группа 1
1
АЕК
2
Панатинаикос
3
Олимпиакос
4
ПАОК
5
Арис
6
Волос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
7
2
5
13
5
3
1
1
5
2
3
10
5
2
1
2
5
4
1
7
5
2
1
2
6
9
-3
7
5
1
2
2
9
9
0
5
5
0
1
4
4
17
-13
1
Группа 2
1
ОФИ
2
Левадиакос
3
ПАС Ламия
4
Ионикос
5
ПАС
6
Атромитос
7
Астерас
8
Панетоликос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
4
1
3
0
5
4
1
6
4
1
2
1
6
7
-1
5
4
1
2
1
5
6
-1
5
4
1
2
1
5
6
-1
5
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
3
0
0
3
3
7
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
21:57
2
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
21:45
В РФС прояснили ситуацию с обучением Мостового на тренера
21:27
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
4
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
3
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
12
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
1
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
3
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+