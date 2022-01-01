Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
9
10
11
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
19
4
3
38
12
26
61
26
19
2
5
51
14
37
59
26
16
8
2
53
14
39
56
26
15
9
2
43
15
28
54
26
12
4
10
38
24
14
40
26
11
6
9
31
38
-7
39
26
7
8
11
25
29
-4
29
26
7
8
11
26
38
-12
29
26
6
8
12
23
34
-11
26
26
4
13
9
19
30
-11
25
26
4
11
11
24
41
-17
23
26
4
6
16
16
42
-26
18
26
3
8
15
14
38
-24
17
26
2
11
13
13
45
-32
17
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
3
0
18
3
15
24
10
4
5
1
9
4
5
17
10
5
2
3
17
10
7
17
10
4
1
5
14
17
-3
13
10
3
2
5
17
17
0
11
10
0
1
9
4
28
-24
1
Группа B
1
3
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
4
3
0
14
7
7
15
7
3
3
1
10
8
2
12
7
3
2
2
9
9
0
11
7
2
3
2
9
7
2
9
7
1
6
0
11
10
1
9
7
2
3
2
8
9
-1
9
7
1
3
3
4
6
-2
6
7
0
1
6
6
15
-9
1
Команда
8
9
10
11
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
0
2
29
6
23
33
13
10
2
1
19
6
13
32
13
9
3
1
31
6
25
30
13
9
3
1
24
7
17
30
13
9
2
2
26
9
17
29
13
5
5
3
13
10
3
20
13
4
8
1
12
7
5
20
13
5
2
6
17
25
-8
17
13
3
6
4
13
19
-6
15
13
3
5
5
9
14
-5
14
13
3
4
6
10
17
-7
13
13
2
5
6
9
19
-10
11
13
2
4
7
9
25
-16
10
13
2
4
7
6
17
-11
10
Группа 1
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
11
1
10
11
5
3
1
1
12
6
6
10
5
1
4
0
4
2
2
7
5
2
0
3
8
8
0
6
5
2
0
3
8
8
0
6
5
0
0
5
0
11
-11
0
Группа 2
3
4
5
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
1
1
7
4
3
7
3
2
1
0
4
1
3
7
4
1
3
0
8
5
3
6
3
2
0
1
4
3
1
6
4
1
2
1
3
3
0
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
3
0
6
6
0
3
4
0
1
3
3
8
-5
1
Команда
3
5
7
8
10
11
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
2
2
19
6
13
29
13
7
5
1
22
8
14
26
13
8
2
3
22
8
14
26
13
6
6
1
19
8
11
24
13
6
4
3
14
13
1
22
13
4
4
5
16
21
-5
16
13
4
4
5
17
17
0
16
13
3
2
8
12
15
-3
11
13
2
3
8
12
19
-7
9
13
1
5
7
11
22
-11
8
13
0
7
6
4
20
-16
7
13
2
1
10
7
23
-16
7
13
0
5
8
7
23
-16
5
13
0
3
10
5
24
-19
3
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
7
2
5
13
5
3
1
1
5
2
3
10
5
2
1
2
5
4
1
7
5
2
1
2
6
9
-3
7
5
1
2
2
9
9
0
5
5
0
1
4
4
17
-13
1
Группа 2
1
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
4
1
3
0
5
4
1
6
4
1
2
1
6
7
-1
5
4
1
2
1
5
6
-1
5
4
1
2
1
5
6
-1
5
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
3
0
0
3
3
7
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире