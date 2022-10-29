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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Панетоликос
Ионикос - Панетоликос: обзор матча 29 октября 2022
Ионикос
29.10.2022, суббота, 17:00
Греция. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Панетоликос
6'
В. Манцис
30'
Н. Карелис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - Панетоликос
89'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Д. Морси
89'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
Замена
Ф. Антуньес
️️️️
Г. Мигас
86'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
В. Манцис
86'
83'
Замена
Н. Даго
️️️️
Д. Коловос
75'
Замена
Д. Флорес
️️️️
Й. Мартенссон
62'
Желтая карточка
Я. Уне Ларссон
Желтая карточка
Г. Мигас
60'
Замена
Себа
️️️️
Х. Элефтериадис
56'
Замена
Х. Мендоса
️️️️
А. Аосман
55'
Желтая карточка
А. Ромао
53'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
У. Соуза
46'
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Карелис
Желтая карточка
Э. Сакич
12'
ГОЛ! 1:0!
В. Манцис
Пас отдал
А. Аосман
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
33
Угу Соуза
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
22
Георгиос Мигас
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Аиас Аосман
АП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Панетоликос
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
17
Йохан Мартенссон
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Ионикос
1
Армандо Перллеши
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
29
Зинедин Машаш
ЦФ
92
Себа
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Панетоликос
99
Вангелис Контояннис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Надрей Даго
ЛВ
20
Дейби Флорес
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
3-2-3-3
33
Соуза
19
Чигринский
66
Сакич
22
Мигас
15
Ромао
20
Элефтериадис
15
Аосман
7
Фадига
14
Манцис
17
Ловера
1
Хутесиотис
4-3-4
2
Апостолакис
13
Корнелиус
5
Младен
4
Ларссон
17
Мартенссон
22
Коловос
10
Дуарте
25
Морси
3
Хухумис
32
Стергиакис
80
Карелис
22
Мигас
6
Антуньес
6
Антуньес
22
Мигас
33
Соуза
87
Каньяс
87
Каньяс
33
Соуза
15
Аосман
10
Мендоса
10
Мендоса
15
Аосман
20
Элефтериадис
92
Себа
92
Себа
20
Элефтериадис
14
Манцис
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
14
Манцис
17
Мартенссон
20
Флорес
20
Флорес
17
Мартенссон
25
Морси
27
Шенгелия
27
Шенгелия
25
Морси
22
Коловос
10
Даго
10
Даго
22
Коловос
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
Остались в запасе
Ионикос
Панетоликос
1
Армандо Перллеши
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
99
Вангелис Контояннис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
1
Армандо Перллеши
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦФ
Остались в запасе
99
Вангелис Контояннис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ЦП
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Ионикос - Панетоликос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
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2020.01.05 17:55
7
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
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2024.07.30 17:29
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2020.09.20 01:58
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2020.01.05 17:55
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