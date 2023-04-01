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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Астерас
Ионикос - Астерас: обзор матча 01 апреля 2023
Ионикос
01.04.2023, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Астерас
10'
Д. Кармона (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - Астерас
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
В. Манцис
90'
+1
Замена
Р. Бухенна
️️️️
А. Ромао
90'
+1
Замена
K. Woolery
️️️️
З. Машаш
85'
Замена
У. Соуза
️️️️
Б. Фадига
78'
73'
Замена
I. Demydenko
️️️️
Сито
55'
Желтая карточка
Д. Сантафе
53'
Замена
Х. Бартоло
️️️️
А. Риера
Желтая карточка
Б. Фадига
40'
33'
Желтая карточка
Х. Барралес
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Кармона
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
92
Себа
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
14
Дани Сантафе
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Ионикос
16
Бобби Аллен
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
26
Jerson Cabral
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
3-4-1-2
1
Хутесиотис
19
Чигринский
15
Валерианос
66
Сакич
22
Мигас
87
Каньяс
29
Машаш
15
Ромао
7
Фадига
14
Манцис
92
Себа
3-2-2-2-1
99
Цифцис
19
Кастаньо
3
Тасулис
69
Алагбе
2
Кармона
18
Атьенца
14
Сантафе
18
Бертольо
23
Риера
40
Сито
9
Барралес
7
Фадига
33
Соуза
33
Соуза
7
Фадига
15
Ромао
5
Бухенна
5
Бухенна
15
Ромао
14
Манцис
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
14
Манцис
29
Машаш
41
41
29
Машаш
23
Риера
7
Бартоло
7
Бартоло
23
Риера
40
Сито
11
11
40
Сито
Остались в запасе
Ионикос
Астерас
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
26
Jerson Cabral
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
1
Никос Пападопулос
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
4
Константинос Цириготис
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
26
Jerson Cabral
ЦФ
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Георгиос Костеас
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Ионикос - Астерас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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2019.12.18 22:41
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