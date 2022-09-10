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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Атромитос
Ионикос - Атромитос: обзор матча 10 сентября 2022
Ионикос
10.09.2022, суббота, 21:30
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 4
Завершен
Атромитос
37'
Х. Мендоса
53'
В. Кечрида
55'
С. Фридьоунссон
61'
Г. Робай
90+1'
М. Цавидас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - Атромитос
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
М. Цавидас
Пас отдал
В. Клонаридис
89'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Э. Гонсалес
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
З. Машаш
87'
Желтая карточка
F. Milo
71'
Замена
М. Ловера
️️️️
Х. Мендоса
67'
61'
ГОЛ! 1:3!
Г. Робай
Замена
F. Milo
️️️️
Ф. Антуньес
59'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
В. Манцис
59'
55'
ГОЛ! 1:2!
С. Фридьоунссон
Пас отдал
А. Кюн
Желтая карточка
Х. Мендоса
54'
53'
ГОЛ! 1:1!
В. Кечрида
Пас отдал
В. Клонаридис
51'
Желтая карточка
Л. Де Бок
46'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
Х. Муньис
46'
Замена
М. Цавидас
️️️️
В. Кьяртанссон
46'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Д. Ротариу
ГОЛ! 1:0!
Х. Мендоса
37'
Желтая карточка
Д. Чигринский
16'
14'
Желтая карточка
В. Кечрида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
15
Аиас Аосман
АП
10
Хавьер Мендоса
АП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
29
Зинедин Машаш
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Хуан Муньис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
15
Dani Suarez
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
10
Эдер Гонсалес
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Ионикос
1
Армандо Перллеши
ВР
25
Federico Milo
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
11
Sotirios Kokkinis
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
2-3-2-4
15
Валерианос
19
Чигринский
6
Антуньес
22
Мигас
15
Ромао
10
Мендоса
15
Аосман
1
Хутесиотис
14
Манцис
87
Каньяс
29
Машаш
2-2-1-5
28
Кечрида
28
Де Бок
10
Муньис
30
Кюн
7
Ротариу
15
9
Робай
9
Кьяртанссон
10
Гонсалес
1
Янниотис
6
Антуньес
25
25
6
Антуньес
29
Машаш
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
29
Машаш
14
Манцис
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
14
Манцис
10
Мендоса
17
Ловера
17
Ловера
10
Мендоса
10
Муньис
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
10
Муньис
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
10
Гонсалес
7
Ротариу
14
Клонаридис
14
Клонаридис
7
Ротариу
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
Ионикос
Атромитос
1
Армандо Перллеши
ВР
11
Sotirios Kokkinis
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
11
R. Ofosu
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
1
Армандо Перллеши
ВР
11
Sotirios Kokkinis
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
11
R. Ofosu
ЦФ
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Ионикос - Атромитос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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Ионикос
Атромитос
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
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